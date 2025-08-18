Quién es la elegida por Cornejo para integrar un órgano de control con mayoría radical

El gobernador Alfredo Cornejo postuló a la contadora Andrea Molina como vocal del Honorable Tribunal de Cuentas y el pliego ya fue enviado al Senado de la provincia para el respectivo tratamiento de los legisladores mendocinos. La propuesta se da debido a la jubilación de Ricardo Pettignano, quien se retiró el pasado 1 de agosto .

Se trata de la persona que dirige el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) desde 2019. Según el gobierno provincial, la contadora pública nacional cuenta con "la formación académica, la trayectoria técnica y la experiencia en el control de fondos públicos y privados, y el conocimiento sobre el funcionamiento de los organismos de control".

"Estoy convencido de que su capacidad y trayectoria contribuirán a fortalecer la transparencia y el control en nuestra provincia", expresó Cornejo, vía X.

Andrea Molina se formó en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) como contadora pública nacional y perito partidora. Por más de dos décadas enfocó su carrera en el análisis financiero y auditorías en la gestión pública como en el sector privado.

Envié al Senado de la Provincia el pliego de Andrea Molina, Contadora Pública Nacional y Perito Partidor, formada en la Universidad Nacional de Cuyo, para ocupar el cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Ricardo Pettignano. Molina cuenta con una amplia… pic.twitter.com/HA0S9cMDGW

La funcionaria trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, como el Colegio de Agrimensura y el Notarial de Mendoza.

También fue subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, además de haber ocupado la Jefatura de Gabinete. Representó a Mendoza como titular en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y, de manera alterna, en el Consejo Federal de Inversiones.

Se desempeñó como jefa del área contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén, donde tuvo a cargo la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas. Mientras que en el ámbito universitario fue coordinadora de gestión de personal y subgerenta financiera de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, consolidando así su experiencia en control presupuestario, financiero y de personal.

Tribunal de Cuentas con mayoría radical

Molina es la cuarta integrante de ese organismo que postula Cornejo en su paso por la gobernación de Mendoza.

El mandatario ya había postulado, durante su primera gestión al frente del Ejecutivo (2015-2019), a Néstor Parés —expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular del Tribunal— y a Liliana Muñoz de Lázaro, quien fue funcionaria tanto en Godoy Cruz como en la Provincia durante sus mandatos. A fines del año pasado, además, propuso al abogado Gustavo Aníbal Riera.