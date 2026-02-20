Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

Ahora bien, el uso de esta tecnología comienza a extenderse a distintos puntos del territorio provincial. En este marco, el departamento de General Alvear impulsa jornadas técnicas orientadas a avanzar en la aplicación y gestión de esta herramienta en el ámbito productivo.

dron agricultura 1 La utilización de drones en agricultura es una herramienta de fuerte impacto positivo sobre la actividad. Beneficios en el uso y la aplicación de drones La incorporación de drones en la agricultura presenta múltiples beneficios, ya que permite optimizar y hacer más eficiente el desarrollo de la actividad. Así lo explicó Agustín Anzorena, director de Agricultura, en diálogo con Noticiero Andino: “Es una herramienta muy útil en curas, siembras y fertilización”.

Además, se trata de un instrumento de bajo costo, incluso “mucho menos costoso que mover una maquinaria pesada como un tractor”, señaló Anzorena. En ese sentido, explicó que implementar su uso en el departamento permitirá ser más eficientes “y tener una agricultura de precisión, que es lo que siempre venimos pregonando desde la municipalidad”.

El funcionario ejemplificó con una ventaja concreta del uso de drones en la zona: “En esta época tenemos lluvias y para curar la viña hay que esperar a que se seque el suelo. Pero con los drones se puede entrar inmediatamente”. Mirá la nota completa Embed - DRONES Y USO EN LA AGRICULTURA: IMPORTANTE CAPACITACIÓN