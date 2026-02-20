Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

La provincia de Mendoza viene impulsando la implementación de drones en la agricultura como respuesta a las distintas realidades que atraviesa el sector. Una de las aplicaciones más exitosas ha sido en la aplicación de feromonas mediante el uso de drones para el control de la Polilla de la Vid (lobesia botrana).
Ahora bien, el uso de esta tecnología comienza a extenderse a distintos puntos del territorio provincial. En este marco, el departamento de General Alvear impulsa jornadas técnicas orientadas a avanzar en la aplicación y gestiónde esta herramienta en el ámbito productivo.
La incorporación de drones en la agricultura presenta múltiples beneficios, ya que permite optimizar y hacer más eficiente el desarrollo de la actividad. Así lo explicó Agustín Anzorena, director de Agricultura, en diálogo con Noticiero Andino: “Es una herramienta muy útil en curas, siembras y fertilización”.
Además, se trata de un instrumento de bajo costo, incluso “mucho menos costoso que mover una maquinaria pesada como un tractor”, señaló Anzorena. En ese sentido, explicó que implementar su uso en el departamento permitirá ser más eficientes “y tener una agricultura de precisión, que es lo que siempre venimos pregonando desde la municipalidad”.
El funcionario ejemplificó con una ventaja concreta del uso de drones en la zona: “En esta época tenemos lluvias y para curar la viña hay que esperar a que se seque el suelo. Pero con los drones se puede entrar inmediatamente”.
Mirá la nota completa
Embed - DRONES Y USO EN LA AGRICULTURA: IMPORTANTE CAPACITACIÓN