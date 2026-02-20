20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN

Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

General Alvear apuesta a los drones para fortalecer su agricultura. Cuáles son sus ventajas y qué impacto puede tener en la producción del departamento.

Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

Ahora bien, el uso de esta tecnología comienza a extenderse a distintos puntos del territorio provincial. En este marco, el departamento de General Alvear impulsa jornadas técnicas orientadas a avanzar en la aplicación y gestión de esta herramienta en el ámbito productivo.

Lee además
Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia 90 Cosechas de Historias.
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad
Uno de los jefes comunales de Cambia Mendoza fue multado.
Multas

El Tribunal de Cuentas sancionó a un intendente aliado por irregularidades en un evento primaveral
dron agricultura 1
La utilización de drones en agricultura es una herramienta de fuerte impacto positivo sobre la actividad.

La utilización de drones en agricultura es una herramienta de fuerte impacto positivo sobre la actividad.

Beneficios en el uso y la aplicación de drones

La incorporación de drones en la agricultura presenta múltiples beneficios, ya que permite optimizar y hacer más eficiente el desarrollo de la actividad. Así lo explicó Agustín Anzorena, director de Agricultura, en diálogo con Noticiero Andino: “Es una herramienta muy útil en curas, siembras y fertilización”.

Además, se trata de un instrumento de bajo costo, incluso “mucho menos costoso que mover una maquinaria pesada como un tractor”, señaló Anzorena. En ese sentido, explicó que implementar su uso en el departamento permitirá ser más eficientes “y tener una agricultura de precisión, que es lo que siempre venimos pregonando desde la municipalidad”.

El funcionario ejemplificó con una ventaja concreta del uso de drones en la zona: “En esta época tenemos lluvias y para curar la viña hay que esperar a que se seque el suelo. Pero con los drones se puede entrar inmediatamente”.

Mirá la nota completa

Embed - DRONES Y USO EN LA AGRICULTURA: IMPORTANTE CAPACITACIÓN

Temas
Seguí leyendo

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

Avanza la ampliación de la red de control del volcán Peteroa

Verano en la Ciudad: récord de participación y un cierre con miles de mendocinos

Trabajadores golondrina denuncian explotación laboral en General Alvear: "Nos amenazaron de muerte"

Guaymallén sumó 155 nuevos propietarios: cómo son las casas que se entregaron en Buena Nueva

La Vendimia llega a Lavalle: los 18 departamentos mostrarán su identidad en el Paseo Federal

Presentaron nuevas líneas de crédito y asistencia para productores ganaderos y vitivinícolas

General Alvear: el distrito de Bowen celebrará una nueva edición del Festival Nacional de la Ciruela

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia 90 Cosechas de Historias.
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza