29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
PLAGA BAJO CONTROL

El operativo contra la Lobesia botrana logró reducir un 70% la presencia de la plaga en Mendoza

El operativo del Iscamen y el Ministerio de Producción permitió evitar daños en la cosecha y encarar la próxima campaña en condiciones óptimas.

El Gobierno de Mendoza completó el operativo sanitario contra la Lobesia botrana

El Gobierno de Mendoza completó el operativo sanitario contra la Lobesia botrana

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Mendoza concluyó el operativo sanitario contra la Lobesia botrana, considerado el más grande del mundo por su alcance territorial y productivo. La intervención fue ejecutada por el Iscamen junto al Ministerio de Producción y se desplegó sobre 130.000 hectáreas de vid, alcanzando a más de 9.000 productores en toda la provincia.

Lee además
Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Conductores borrachos

El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo

Al dar a conocer los resultados, el gobernador Alfredo Cornejo señaló: “Finalizamos el operativo sanitario más grande del mundo contra la Lobesia botrana, logrando reducir un 70% las detecciones de la plaga en toda la provincia. Alcanzamos 130.000 hectáreas de vid y acompañamos a más de 9.000 productores”, a través del trabajo del Iscamen.

Embed

La estrategia se basó en herramientas de Manejo Integrado de la Plaga (MIP), con una planificación que contempló la biología del insecto, la fenología del cultivo y la dinámica socioproductiva. Según la red oficial de monitoreo, con más de 4.000 trampas, se registró una reducción del 70% respecto de la campaña anterior.

lobesia botrana1
Más de 9.000 productores participaron del mayor operativo sanitario del mundo contra la Lobesia botrana.

Más de 9.000 productores participaron del mayor operativo sanitario del mundo contra la Lobesia botrana.

Cómo se implementó el operativo sanitario

Para la campaña 2025/2026, el operativo se sustentó en el empleo de herramientas de control como la Técnica de Confusión Sexual mediante difusores de feromonas, el uso de feromonas pulverizables, la aplicación de insecticidas específicos y de bajo impacto ambiental a través de pulverizaciones aéreas y terrestres, en función del estado de situación de la plaga y de las particularidades de cada zona geográfica.

En una primera etapa, se asistió con difusores de feromonas para cubrir 50.000 hectáreas en todos los oasis productivos, beneficiando a más de 4.000 productores. Luego, se avanzó con la provisión de insecticidas de bajo impacto ambiental (categoría IV, banda verde) para más de 1.300 productores del Este provincial, asegurando dos aplicaciones dirigidas al primer vuelo del insecto. Para viñedos orgánicos, se distribuyeron productos compatibles sobre una superficie de 7.500 hectáreas.

En paralelo, se implementó el Servicio de Pulverizaciones Aéreas, herramienta clave para el manejo de la primera generación en grandes áreas. Estas intervenciones abarcaron 90.000 hectáreas de viñedos en Luján, Maipú, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Martín y Lavalle, con dos pasadas sobre toda el área, alcanzando un total de 180.000 hectáreas tratadas.

lobesia botrana
La estrategia incluy&oacute; feromonas, pulverizaciones a&eacute;reas y manejo integrado para controlar la Lobesia botrana.

La estrategia incluyó feromonas, pulverizaciones aéreas y manejo integrado para controlar la Lobesia botrana.

La cuarta y última etapa se centró en el control del segundo vuelo mediante la aplicación aérea de feromonas asperjables sobre aproximadamente 70.000 hectáreas en Lavalle, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz. Las feromonas asperjadas —compuestos de síntesis utilizados en la Técnica de Confusión Sexual (TCS)— permitieron interrumpir el apareamiento del insecto, reduciendo efectivamente su población.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén intensifica controles contra pirotecnia y alimentos vencidos

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025

ARCA redefinió las importaciones para uso personal y compras en el exterior: cómo es el nuevo régimen

Desafío en el inicio de 2026: qué dijo Luis Caputo sobre el pago de la deuda por US$4.000 millones

Últimas horas para pagar el Impuesto Inmobiliario: ATM detalló descuentos y plazos

Verano 2026: una familia tipo debe gastar casi $4 millones para vacacionar en enero

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Bosques de Montemar, Concón
Preocupación

Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina