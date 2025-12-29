El operativo contra la Lobesia botrana logró reducir un 70% la presencia de la plaga en Mendoza

El Gobierno de Mendoza concluyó el operativo sanitario contra la Lobesia botrana , considerado el más grande del mundo por su alcance territorial y productivo. La intervención fue ejecutada por el Iscamen junto al Ministerio de Producción y se desplegó sobre 130.000 hectáreas de vid , alcanzando a más de 9.000 productores en toda la provincia.

La acción demandó una inversión superior a los 10 millones de dólares , financiados íntegramente por la Provincia, y permitió evitar daños en la cosecha, además de sentar las bases para afrontar la próxima campaña en condiciones fitosanitarias óptimas , según destacaron desde los organismos técnicos involucrados en el operativo.

Conductores borrachos El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo

Al dar a conocer los resultados, el gobernador Alfredo Cornejo señaló: “Finalizamos el operativo sanitario más grande del mundo contra la Lobesia botrana, logrando reducir un 70% las detecciones de la plaga en toda la provincia. Alcanzamos 130.000 hectáreas de vid y acompañamos a más de 9.000 productores” , a través del trabajo del Iscamen.

La estrategia se basó en herramientas de Manejo Integrado de la Plaga (MIP) , con una planificación que contempló la biología del insecto, la fenología del cultivo y la dinámica socioproductiva. Según la red oficial de monitoreo, con más de 4.000 trampas , se registró una reducción del 70% respecto de la campaña anterior.

Finalizamos el operativo sanitario más grande del mundo contra la Lobesia botrana, logrando reducir un 70% las detecciones de la plaga en toda la provincia. Alcanzamos 130.000 hectáreas de vid y acompañamos a más de 9.000 productores a través del ISCAMEN, con una inversión… pic.twitter.com/eNmKkDNsNA

lobesia botrana1 Más de 9.000 productores participaron del mayor operativo sanitario del mundo contra la Lobesia botrana. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Cómo se implementó el operativo sanitario

Para la campaña 2025/2026, el operativo se sustentó en el empleo de herramientas de control como la Técnica de Confusión Sexual mediante difusores de feromonas, el uso de feromonas pulverizables, la aplicación de insecticidas específicos y de bajo impacto ambiental a través de pulverizaciones aéreas y terrestres, en función del estado de situación de la plaga y de las particularidades de cada zona geográfica.

En una primera etapa, se asistió con difusores de feromonas para cubrir 50.000 hectáreas en todos los oasis productivos, beneficiando a más de 4.000 productores. Luego, se avanzó con la provisión de insecticidas de bajo impacto ambiental (categoría IV, banda verde) para más de 1.300 productores del Este provincial, asegurando dos aplicaciones dirigidas al primer vuelo del insecto. Para viñedos orgánicos, se distribuyeron productos compatibles sobre una superficie de 7.500 hectáreas.

En paralelo, se implementó el Servicio de Pulverizaciones Aéreas, herramienta clave para el manejo de la primera generación en grandes áreas. Estas intervenciones abarcaron 90.000 hectáreas de viñedos en Luján, Maipú, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Martín y Lavalle, con dos pasadas sobre toda el área, alcanzando un total de 180.000 hectáreas tratadas.

lobesia botrana La estrategia incluyó feromonas, pulverizaciones aéreas y manejo integrado para controlar la Lobesia botrana. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

La cuarta y última etapa se centró en el control del segundo vuelo mediante la aplicación aérea de feromonas asperjables sobre aproximadamente 70.000 hectáreas en Lavalle, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz. Las feromonas asperjadas —compuestos de síntesis utilizados en la Técnica de Confusión Sexual (TCS)— permitieron interrumpir el apareamiento del insecto, reduciendo efectivamente su población.