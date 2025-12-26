El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El operativo especial vial desplegado durante los festejos de Navidad dejó un elevado número de actuaciones en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en la provincia de Mendoza . De acuerdo con datos oficiales, el control de alcoholemia concentró una parte significativa de las actas labradas, con un promedio cercano a un caso positivo por hora .

Entre el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre , el Gobierno implementó un dispositivo preventivo que incluyó controles a 1253 vehículos , entre automóviles y motocicletas, en distintos puntos del territorio provincial. El esquema formó parte del refuerzo habitual dispuesto para fechas de alta circulación.

En cuanto a los controles de alcoholemia , se realizaron 524 testeos , de los cuales surgieron 39 casos positivos . De ese total, 27 conductores registraron menos de 1 gramo de alcohol en sangre y el resto superó ese nivel.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que, si bien la proporción es baja en relación con la cantidad de controles realizados, la conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una conducta de alto riesgo.

También destacaron que estos controles crecieron un 240% en 2024 respecto del año anterior y que en 2025 mantienen una tendencia ascendente, con un incremento del 0,5%; mientras que la tasa de positividad mostró una baja del 8,8% durante 2024 y se sostiene en niveles similares en 2025.

operativo policial, alcoholemia, alcoholímetro, alcohol, alcohólico, policia vial Control de alcoholemia. Foto: Gobierno de Mendoza

Campaña de concientización

Recientemente, el Gobierno de Mendoza presentó una nueva campaña contra el alcohol al volante de cara a las fiestas de fin de año. La iniciativa pone el foco en un mensaje social que expone de forma directa las consecuencias reales de manejar después de beber.

Bajo el concepto “Perdedores”, la campaña plantea que quien toma y maneja pierde en todos los aspectos: dinero, tiempo, libertad, el vehículo y el respeto social. No se trata de mala suerte ni de un hecho aislado, sino del resultado inevitable de una decisión irresponsable.