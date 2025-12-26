El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo

El operativo especialvial desplegado durante los festejos de Navidad dejó un elevado número de actuaciones en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en la provincia de Mendoza. De acuerdo con datos oficiales, el control de alcoholemia concentró una parte significativa de las actas labradas, con un promedio cercano a un caso positivo por hora.
Entre el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre, el Gobierno implementó un dispositivo preventivo que incluyó controles a 1253 vehículos, entre automóviles y motocicletas, en distintos puntos del territorio provincial. El esquema formó parte del refuerzo habitual dispuesto para fechas de alta circulación.
Los operativos realizados en el transcurso de 48 horas arrojaron los siguientes resultados:
473 actas labradas, con un promedio cercano a 10 sanciones por hora.
109 de esas actas correspondieron a faltas gravísimas. El resto se distribuyó entre infracciones leves y graves.
Se retuvieron 31 vehículos, 22 motocicletas y 30 licencias de conducir.
Control de alcoholemia: un caso por hora
En cuanto a los controles de alcoholemia, se realizaron 524 testeos, de los cuales surgieron 39 casos positivos. De ese total, 27 conductores registraron menos de 1 gramo de alcohol en sangre y el resto superó ese nivel.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que, si bien la proporción es baja en relación con la cantidad de controles realizados, la conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una conducta de alto riesgo.
También destacaron que estos controles crecieron un 240% en 2024 respecto del año anterior y que en 2025 mantienen una tendencia ascendente, con un incremento del 0,5%; mientras que la tasa de positividad mostró una baja del 8,8% durante 2024 y se sostiene en niveles similares en 2025.
Bajo el concepto “Perdedores”, la campaña plantea que quien toma y maneja pierde en todos los aspectos: dinero, tiempo, libertad, el vehículo y el respeto social. No se trata de mala suerte ni de un hecho aislado, sino del resultado inevitable de una decisión irresponsable.