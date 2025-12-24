24 de diciembre de 2025
Femicidio y suicidio, la principal hipótesis por el caso de la pareja muerta en San Martín

Así lo confirmaron los investigadores del violento crimen que conmocionó a la comunidad de Palmira, tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda.

Investigan un femicidio seguido de suicidio tras el crimen de una pareja en San Martín&nbsp;

Las primeras reconstrucciones indican que ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo. Familiares cercanos de Sosa señalaron que hacía dos días no lograban comunicarse con ella, por lo que su actual pareja y su hermano se dirigieron hasta la vivienda. Al llegar, percibieron un fuerte olor proveniente del interior del domicilio.

Tras subir al techo y observar por las ventanas, advirtieron que en el dormitorio de los hijos se encontraban sin vida la mujer y el padre biológico de los menores. Debido a que la casa era una propiedad alquilada, debieron contactar a los propietarios para poder ingresar. El acceso se concretó alrededor de la 1.30 de esta madrugada.

En cuanto a las lesiones, Sívori detalló a Canal 9 que ambos presentaban heridas de distinta naturaleza. Mancalla tenía dos lesiones cortopunzantes, mientras que Sosa presentaba heridas traumáticas y cortopunzantes. Ante este escenario, se activó el protocolo por muerte violenta de mujeres y personal de Policía Científica secuestró un cuchillo, que sería el arma homicida.

Respecto a antecedentes, se informó que no existían llamados previos al 911 ni denuncias por violencia de género radicadas por la mujer de 35 años ante el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, vecinos y testigos de la zona indicaron que durante la madrugada se escucharon discusiones, primero alrededor de las 3, tras un fuerte golpe de puerta, y luego cerca de las 5, cuando una vecina afirmó haber oído un grito que la despertó.

Familiares de Nadia Sosa piden colaboración para su entierro

La conmoción entre los familiares de Nadia Sosa continúa tras su muerte. En las últimas horas, Oscar Sergio Sosa, el padre de la mujer, inició una cadena solidaria con el objetivo de reunir fondos y poder afrontar los gastos del sepelio.

24 DICIEMBRE - Nadia Sosa - Femicidio (1)
