Doble femicidio en Córdoba: elevan a juicio oral la causa contra Pablo Laurta

La Justicia cordobesa resolvió que Pablo Laurta vaya a debate oral por el femicidio de su ex pareja de su ex suegra

La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral y público la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta , acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio . El acusado está detenido con prisión preventiva y se enfrentará a un proceso judicial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) , el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes , dispuso que la investigación avance a la instancia de debate.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género , además de amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad en perjuicio de su ex pareja y su ex suegra.

Actualmente, el acusado está alojado en el penal de Cruz del Eje . En paralelo, en la provincia de Entre Ríos avanza otra causa en su contra por el homicidio del remisero Matías Sebastián Palacio , ocurrido en la ciudad de Concordia .

Laurta también está acusado de cometer el homicidio contra el remisero Sebastián Palacio

La víctima, de 49 años, había sido reportada como desaparecida el 7 de octubre. El 30 del mismo mes, tras una llamada anónima que alertó a la Policía, se hallaron restos humanos en la ruta 15, donde se concentró la búsqueda. Luego de varias semanas de peritajes, los especialistas confirmaron que los restos pertenecían a Palacio, mediante un estudio odontológico y análisis de ADN.

Foto: NA

De acuerdo con la reconstrucción del hecho a la que accedió Noticias Argentinas, la noche del 7 de octubre Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde habría cobrado un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba. Los investigadores indicaron que ambos se conocían previamente y que el remisero ya había prestado servicios al acusado en otras oportunidades.

Según la pesquisa, Laurta habría asesinado al remisero, ocultó parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá y luego continuó solo el viaje hacia Córdoba conduciendo un Toyota Corolla propiedad de la víctima.

Finalmente, ya en la capital cordobesa, perpetró los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Tras ello, incendió el vehículo en la zona de Altas Cumbres. Días más tarde, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.