15 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Policías y bomberos realizaron un operativo de alto riesgo para rescatar a un joven de 19 años que, en estado de ebriedad, subió a una obra en construcción.

San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.

Foto: Gentileza.
 Por Celeste Funes

Un riesgoso operativo policial se llevó a cabo en San Rafael, donde policías y bomberos debieron intervenir para rescatar a un joven de 19 años que se encontraba en lo alto de una obra en construcción, a unos 35 metros de altura.

El video del operativo en San Rafael para salvar a un joven en una obra en construcción

Según trascendió, el procedimiento se inició luego de que el muchacho comenzara a generar disturbios en las inmediaciones del bulevar de la avenida Irigoyen. La situación se tornó más compleja cuando el joven trepó a los andamios del edificio, poniendo en riesgo su integridad física.

En un video compartido por una vecina, se puede ver cómo uno de los uniformados que subió con él a la canasta de la grúa, lo toma por las axilas para levantarlo -debido a que estaba esposado- y lo ponen a salvo junto a personal de bomberos y los agentes presentes.

De acuerdo a información extraoficial, el joven presentaba un extremo estado de ebriedad al momento del hecho y suele tener pedidos de búsqueda. Afortunadamente, el procedimiento concluyó sin que se registraran heridos, gracias al trabajo coordinado de los equipos de emergencia.

Producción periodística: Cristian Pérez Barceló.

