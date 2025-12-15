El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Un riesgoso operativo policial se llevó a cabo en San Rafael, donde policías y bomberos debieron intervenir para rescatar a un joven de 19 años que se encontraba en lo alto de una obra en construcción, a unos 35 metros de altura.
Policías y bomberos realizaron un operativo de alto riesgo para rescatar a un joven de 19 años que, en estado de ebriedad, subió a una obra en construcción.
Según trascendió, el procedimiento se inició luego de que el muchacho comenzara a generar disturbios en las inmediaciones del bulevar de la avenida Irigoyen. La situación se tornó más compleja cuando el joven trepó a los andamios del edificio, poniendo en riesgo su integridad física.
Ante este escenario, los efectivos montaron un operativo de rescate en altura, ascendiendo por la estructura de la obra. Tras varios minutos de tensión, lograron sujetarlo y bajarlo de manera controlada, evitando que sufriera lesiones.
En un video compartido por una vecina, se puede ver cómo uno de los uniformados que subió con él a la canasta de la grúa, lo toma por las axilas para levantarlo -debido a que estaba esposado- y lo ponen a salvo junto a personal de bomberos y los agentes presentes.
De acuerdo a información extraoficial, el joven presentaba un extremo estado de ebriedad al momento del hecho y suele tener pedidos de búsqueda. Afortunadamente, el procedimiento concluyó sin que se registraran heridos, gracias al trabajo coordinado de los equipos de emergencia.
