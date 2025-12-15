Patrullajes preventivos en Las Heras: detuvieron a un hombre armado y recuperaron una moto robada

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial despliega de manera continua

En el marco de los patrullajes preventivos permanentes que desarrolla la Policía de Mendoza , se concretaron dos intervenciones clave en Las Heras que derivaron en resultados positivos contra distintos ilícitos, entre ellos un intento de ataque a una mujer y el recupero de un vehículo robado.

El primer procedimiento se registró en calle Martín Güemes , donde maniobras operativas permitieron detectar a un individuo armado que intentaba cometer un delito contra una mujer .

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida portando una bolsa de arpillera , de la cual sobresalía un arma larga . Tras un breve seguimiento, el personal logró reducir y detener a un hombre de 27 años , además de secuestrar el arma que llevaba consigo.

La segunda intervención tuvo lugar en la intersección de Aeronáutica Argentina y Einstein , donde efectivos policiales observaron una motocicleta conducida por un menor de 17 años .

Luego de darle alcance y detener la marcha, se constató mediante el sistema de automotores que el rodado, una Honda Wave 110, presentaba pedido de secuestro por hurto agravado. El conductor fue detenido y la motocicleta quedó secuestrada, quedando el hecho a disposición de la Justicia.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial despliega de manera continua en distintos puntos del territorio mendocino, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad ciudadana.