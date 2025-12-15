15 de diciembre de 2025
Prevención del delito

Patrullajes preventivos en Las Heras: detuvieron a un hombre armado y recuperaron una moto robada

Los operativos fueron realizados por la Policía de Mendoza en Las Heras. En ambos procedimientos intervino la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial despliega de manera continua

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial despliega de manera continua

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de los patrullajes preventivos permanentes que desarrolla la Policía de Mendoza, se concretaron dos intervenciones clave en Las Heras que derivaron en resultados positivos contra distintos ilícitos, entre ellos un intento de ataque a una mujer y el recupero de un vehículo robado.

Detuvieron a un hombre armado tras intentar cometer un delito

El primer procedimiento se registró en calle Martín Güemes, donde maniobras operativas permitieron detectar a un individuo armado que intentaba cometer un delito contra una mujer.

operativo, policía de mendoza, robo
El individuo estaba armado e intentaba cometer un delito contra una mujer

El individuo estaba armado e intentaba cometer un delito contra una mujer

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida portando una bolsa de arpillera, de la cual sobresalía un arma larga. Tras un breve seguimiento, el personal logró reducir y detener a un hombre de 27 años, además de secuestrar el arma que llevaba consigo.

Recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a un menor

La segunda intervención tuvo lugar en la intersección de Aeronáutica Argentina y Einstein, donde efectivos policiales observaron una motocicleta conducida por un menor de 17 años.

Luego de darle alcance y detener la marcha, se constató mediante el sistema de automotores que el rodado, una Honda Wave 110, presentaba pedido de secuestro por hurto agravado. El conductor fue detenido y la motocicleta quedó secuestrada, quedando el hecho a disposición de la Justicia.

operativo, policía de mendoza
El conductor fue detenido y la motocicleta quedó secuestrada

El conductor fue detenido y la motocicleta quedó secuestrada

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial despliega de manera continua en distintos puntos del territorio mendocino, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad ciudadana.

