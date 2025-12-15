Seguirá en la cárcel el acusado por el homicidio de Patricio Aracena en Guaymallén

El hombre fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento

La Justicia mendocina resolvió que Tomás Jeremías Gómez (21) , acusado por el crimen de Patricio Aracena , continúe detenido y alojado en la cárcel , luego de rechazar un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. El homicidio ocurrió en Guaymallén y tuvo lugar en el marco de un robo .

Pese a los intentos del abogado defensor Mauricio Cardello por lograr que su defendido salga de la cárcel, el planteo fue desestimado. De esta manera, Gómez seguirá privado de su libertad , tal como ocurre desde el mes de septiembre.

La decisión se apoya en lo resuelto en noviembre , cuando la jueza Natalia Didier dictó la prisión preventiva , haciendo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos . La medida se fundamentó en las pruebas recolectadas durante la investigación , entre ellas la participación de un menor de edad (ininmputable) en el hecho.

Según indicaron fuentes judiciales, el elemento que mayor peso tuvo para comprometer a Gómez fue la detección de sus huellas dactilares en el lugar del crimen , una evidencia considerada clave para sostener la acusación por homicidio .

La imputación y las pruebas que complicaron a Gómez Bazán

Gómez Bazán había sido imputado por homicidio criminis causa, en concurso real con robo agravado por la participación de un menor de edad, un joven de 15 años que confesó su intervención en el crimen y señaló a Gómez como partícipe.

Las pruebas recabadas por la Justicia son numerosas. En primer lugar, quedó acreditado el robo de una bicicleta y otros objetos pertenecientes a la víctima. En segundo lugar, se constató que toda la vivienda estaba revuelta: muebles volcados, cajones tirados en el piso y un desorden típico de un robo en el que los agresores buscan objetos de valor.

Gómez Bazán había sido imputado por homicidio criminis causa, en concurso real con robo agravado

A ello se suma que Aracena fue víctima de un engaño para facilitar el ingreso de los atacantes, ya que el encuentro pactado tenía como excusa un encuentro sexual.

Una vez dentro del departamento, y luego de que Aracena permitiera el acceso de los dos agresores (entre ellos el menor de 15 años), la víctima fue reducida, atada de pies y manos a una silla. Acto seguido, le envolvieron el cuello con una sábana y, tras golpearlo, lo estrangularon.

Los detalles del homicidio en Guaymallén

El hombre de 31 años fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento de Guaymallén, en el interior de un complejo ubicado en cercanías al barrio Unimev. El crimen ocurrió el 30 de septiembre.

Aquella noche, los vecinos vieron salir de la vivienda a dos sujetos con una bicicleta negra con verde, dejando la puerta del domicilio abierta.

Los vecinos vieron salir de la vivienda a dos sujetos con una bicicleta negra con verde

Es que uno de los primeros testimonios de un vecino señaló que vio a dos sujetos salir de la casa de la víctima con una bicicleta que sería de Aracena. Testigos dijeron que el hombre, muy querido en el barrio, estaba buscando trabajo.