15 de diciembre de 2025
Diputados de la Nación

A fondo: el oficialismo convocó a sesión este miércoles para tratar la mitad de los proyectos que envió Milei al Congreso

Se debatirá Presupuesto, Inocencia Fiscal y el compromiso de estabilidad fiscal y monetaria, en el inicio de las extraordinarias. La estrategia del oficialismo.

Foto: NA

La convocatoria marca la primera sesión pedida por el oficialismo en nueve meses y representa un giro en la estrategia legislativa de La Libertad Avanza, que busca avanzar con parte central de su agenda antes de fin de año.

Diputados tratará el presupuesto 2026 en el Congreso.
Trabajo parlamentario

Legislación Penal y Presupuesto comienzan a conformarse en Diputados
Un repaso por los proyectos más relevantes de Julio Cobos, Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Álvaro Martínez y Pamela Verasay.
¿qué hicieron?

Cinco diputados mendocinos cierran su ciclo en el Congreso: el balance de sus gestiones
Proyecto Ramiro Conti

El Presupuesto 2026, eje del debate en Diputados antes de fin de año

El tema central de la sesión será el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, la llamada ley de leyes, que será debatida por primera vez en el recinto durante la gestión libertaria, luego de que el Gobierno prorrogara en dos oportunidades el Presupuesto 2023.

El proyecto tiene como premisa el equilibrio fiscal y el superávit, con un gasto total estimado en 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit cercano a los 2 billones. Según el texto enviado al Congreso, el 85% de los recursos estarán destinados a áreas sociales, como salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades.

El cálculo oficial proyecta además una inflación anual del 10,1% para 2026, con una expansión del PBI del 5% y una desaceleración progresiva del índice de precios en los años siguientes.

Cámara de Diputados de la Nación, votación DNU FMI 19-03-25, Martín Menem
Diputados vuelve a sesionar este miércoles, ya con la nueva composición electa en octubre.

Inocencia Fiscal y estabilidad de las finanzas públicas se tratan en Diputados

Además del Presupuesto, el temario incluye el proyecto de reforma al Régimen Penal Tributario y al procedimiento fiscal, conocido como de Inocencia Fiscal, que propone actualizar los umbrales de los delitos tributarios y habilitar la extinción de la acción penal mediante la regularización de deudas.

Entre los cambios más relevantes, la iniciativa eleva el monto mínimo para considerar evasión simple a 100 millones de pesos y para evasión agravada a 1.000 millones, además de incorporar un régimen simplificado de declaraciones juradas para contribuyentes con ingresos y patrimonios acotados.

También se debatirá el proyecto que establece un marco jurídico institucional permanente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. La propuesta obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario y prohíbe expresamente la sanción de leyes con impacto fiscal negativo sin financiamiento.

Comisiones y estrategia del oficialismo

La sesión fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y se da luego de que el oficialismo avanzara con la conformación de las comisiones clave para el tratamiento de los proyectos.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto Benegas Lynch (h), y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, se reunirán este martes para emitir dictamen y dejar los textos en condiciones de ser tratados en el recinto.

Alberto Benegas Lynch, Daiana Fernández Molero y Julio Moreno Ovalle, comisión de Presupuesto Diputados 2026
Benegas Lynch (izquierda), presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El Gobierno aspira a aprobar estas iniciativas en Diputados y girarlas rápidamente al Senado, donde el debate también podría extenderse, con la intención de lograr sanciones antes de que finalice el período extraordinario, previsto hasta el 30 de diciembre.

Cuáles son los otros proyectos incluidos en el temario de extraordinarias

Además de los proyectos que se debatirán este miércoles, el temario de sesiones extraordinarias incluye otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma del Código Penal, la modernización laboral y cambios en el régimen de protección de glaciares, que podrían comenzar a discutirse en las próximas semanas.

