Cinco diputados mendocinos cierran su ciclo en el Congreso: el balance de sus gestiones

Un repaso por los proyectos más relevantes de Julio Cobos, Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Álvaro Martínez y Pamela Verasay.

A días de que finalice el actual período legislativo, cinco de los diez diputados nacionales que representaron a Mendoza durante los últimos cuatro años concluirán su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación . Se trata de Julio Cobos, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet , además de Pamela Verasay y Álvaro Martínez , quienes lograron renovar sus bancas y continuarán en funciones durante el próximo período parlamentario.

Así, luego de que Cobos, Bermejo y Paponet dejen su banca; asumirán Luis Petri, Julieta Metral Asensio y Emir Félix . Por su parte, otros cinco legisladores completarán aún dos años más de mandato.

En esta nota recopilamos algunas de las iniciativas de los cinco diputados que concluyen mandato , considerando proyectos en los que cada legislador figura como autor o coautor principal.

Cabe aclarar que además, presentaron resoluciones, pedidos de informes y sostuvieron actuaciones políticas que forman parte del día a día parlamentario y que, aunque no siempre se reflejan explícitamente en los textos formales, forman parte sustancial del trabajo legislativo.

Julio Cobos

Proyecto de modificación del Huso Horario.

Proyecto de ley para legalizar la Eutanasia.

Registro Nacional Deudores Alimentarios. Varios diputados nacionales del oficialismo y la oposición presentaron proyectos similares para ejercer presión sobre los deudores a través del Congreso Nacional.

Renegociación de créditos UVA y seguro para tomadores de crédito hipotecario.

Juicio en Ausencia (para poder condenar a los culpables dle atentado a la AMIA), que es ley.

Pedido de mantenimiento del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Proyecto de ler para la regulación de la IA para evitar manipulación en las campañas electorales.

Proyectos de promoción del empleo.

Propina digital, para adaptar el cobro de la propina a los nuevos mecanismos de pago. Este proyecto no es ley emanada del Congreso, pero si por normativa ministerial.

Pedido de declaración de la emergencia vial en la Ruta Nacional 7 (fundamentalmente alta montaña) por abandono de la obra pública.

Proyecto para regular la gestación por sustitución.

Proyecto de Ley de regulación y protección de presas y embalses en Argentina.

Julio Cobos Julio Cobos. Foto: NA

Liliana Paponet

Declaración de la emergencia de la infraestructura vial en el tramo Potrerillos - Las Cuevas, para la conexión con Chile y el turismo provincial.

Proyecto para la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para los departamentos afectados por tormentas y granizo.

Proyecto de Ley para declarar la emergencia económica, productiva y social de las economías regionales por 24 meses.

Reiterados pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre la ejecución de la obra pública en la provincia monitoreando la paralización o avance de infraestructuras financiadas por Nación.

Solicitud para la implementación de trámites "Express" de DNI y Pasaporte en las oficinas de RENAPER en San Rafael, facilitando la gestión a los vecinos del sur mendocino.

Proyecto de Ley para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, estableciendo la compatibilidad entre el trabajo registrado y el cobro de Pensiones No Contributivas.

Liliana Paponet Congreso Liliana Paponet.

Adolfo Bermejo

Proyecto para la creación del Programa Bodega Segura.

Para la implementación del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia Botrana —junto con modificaciones al régimen de control de la plaga—.

La creación de la Red Federal de Municipios Vitivinícolas.

Proyecto de ley para la creación de un Régimen Previsional Especial para obreros y empleados de bodegas.

Implementación del Programa Especial Procrear Rural, destinado a fomentar el arraigo y la protección de las familias vinculadas a la actividad vitivinícola.

Creación del Registro Nacional Simplificado de Empresas y Cooperativas de Bioinsumos, orientado a promover la innovación y la sustentabilidad en el sector agroproductivo.

Régimen de Impulso Fiscal para Federaciones de Cooperativas Productivas, que busca acompañar el desarrollo de la economía social y la producción sustentable; y un proyecto de ley de promoción de la actividad ferroviaria.

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

Declaración del Derecho Fundamental de Acceso al Agua Potable.

Creación del Programa Integral de Abordaje para la Emergencia Climática.

Declaraciones de emergencia para la provincia de Mendoza, tanto por las heladas tardías, como por las contingencias climáticas por la caída de granizo registradas en temporada, proponiendo medidas de apoyo económico, productivo e hidráulico para los departamentos afectados.

Regulación de la publicidad, el acceso, el uso y el consumo de juegos en línea, para la prevención y erradicación de la ludopatía virtual, y la protección digital de niños, niñas y adolescentes.

Promoción de la detección precoz, tratamiento y cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y sensibilidad central.

Creación del Programa Merienda Saludables en las Escuelas.

Modificaciones de la ley 26.835 para reforzar la enseñanza en reanimación cardiopolmunar (RCP) y primeros auxilios-

Incorporación de sensores electrónicos para el monitoreo de glucosa en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Pedido para exceptuar de procesos de privatización a organismos y entidades como: el Banco de la Nación Argentina, ARSAT y Aerolíneas Argentinas.

Pedido para preservar las capacidades estatales en ciencia y tecnología en el INTI, INTA, el Instituto Nacional de Semillas, el Servicio Geológico Minero y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

adolfo bermejo Adolfo Bermejo en el Congreso.

Álvaro Martínez

Imprescriptibilidad de delitos graves contra la vida (Expediente 4769- D-2025). Este proyecto de ley tiene por objeto la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal de la Nación, abarca el homicidio doloso (arts. 79 y 80), el robo seguido de muerte (art. 165) y el secuestro seguido de muerte (art. 170), estableciendo que la persecución de estos crímenes no se extinguirá por el paso del tiempo.

Agravamiento de penas por Usurpación (Expediente 2940-D-2025). Propone una modificación sustancial al artículo 181 del Código Penal y la incorporación del artículo 181 bis, elevando las escalas penales para el delito de usurpación de inmuebles.

Defraudaciones mediante medios de pago digitales (Expediente 2939- D-2025). Busca actualizar el Código Penal para tipificar específicamente las defraudaciones realizadas a través de medios de pago alternativos al efectivo, incorporando el inciso 17 al artículo 173.

Modificación a la Ley de Identidad de Género (Expediente 6977-D-2024). Plantea modificaciones a los artículos 4, 7 y derogaciones de otros artículos de la Ley N° 26.743, introduciendo requisitos restrictivos para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre.

Proyecto de nueva Ley Nacional de Protección de la Salud Mental (Expediente 3235- D-2024). Pide derogar la vigente Ley 26.657 y establecer un nuevo marco regulatorio denominado "Ley Nacional de Protección de la Salud Mental", para reestructurar el sistema de atención, permitiendo la internación involuntaria como recurso terapéutico excepcional cuando existan riesgos ciertos e inminentes y no sean posibles abordajes ambulatorio.

Agravamiento de penas por Falsa Denuncia (Expediente 5680-D-2024).

Régimen de Formación y Requisitos para Legisladores (Expediente 4101-D-2024), para que acrediten capacitaciones sobre el funcionamiento del Estado al inicio de su mandato.

Nuevo Régimen Penal Juvenil (Expediente 2423-D-2024) para crear derogar la Ley 22.278 y bajando la edad de imputabilidad para incluir a menores desde los doce (12) años de edad.

Lineamientos para Cuerpos de Seguridad Ciudadana (Expediente 2422- D-2024) para establecer un marco regulatorio unificado para la creación y funcionamiento de Cuerpos de Seguridad Ciudadana (como guardias urbanas o preventores) en el ámbito provincial y municipal.

Restricción de libertad condicional y penas por robo (Expediente 4768-D-2025) para modificar los artículos 14 y 166 del Código Penal y la Ley de Ejecución Penal 24.660 para endurecer el cumplimiento de las penas. Prohíbe la concesión de la libertad condicional y otros beneficios de salidas anticipadas a los condenados por una amplia gama de delitos graves, incluyendo homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico y, todas las variantes de robo con armas o en banda.

Álvaro Martínez, Diputados de la Nación, 20-08-25 Álvaro Martínez, uno de las diputados nacionales que renueva su mandato. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Pamela Verasay

Modificación del artículo 45 estableciendo la cantidad de representantes sindicales por establecimiento.

Proyecto de ley para Convenios Colectivo de Trabajo (Ley 14250), convenciones colectivas de trabajo (Ley 23546). Modificaciones sobre paritarias provinciales.

Declaración de interés nacional el aprovechamiento térmico de la biomasa y el biogás de origen agroforestal.

Proyecto para un régimen nacional de promoción del hidrógeno. Derogación de la Ley 26123.

Proyecto de declaración de de interés público la reducción de consumos pasivos en todos los artefactos eléctricos y a gas utilizados para la producción de agua caliente en todo el ámbito de la República Argentina.

Proyecto para crear un régimen regulatorio de la Equinoterapia.

Declarar de interés nacional la lucha contra la endometriosis.

Otorgar el reconocimiento moral e histórico a las aspirantes navales a enfermeras que, en ocasión del conflicto bélico del Atlántico Sur con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fueron afectadas al Hospital Naval de Puerto Belgrano ubicado en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires.

Proyecto de ley sobre Impuesto al Valor Agregado (Ley 23349). Modificación del artículo 7, sobre exención del gravamen a los seguros agrícolas.

Proyecto de ley: Código Electoral Nacional (Ley 19945) para la implementación de la Boleta Única de Papel.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversos temas relacionados con el "Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas".

Pedido de informes verbales al Ministro de Economía de la Nación, Martín Maximiliano Guzmán, y al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, sobre diversas cuestiones relacionadas con la política energética.