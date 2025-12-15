15 de diciembre de 2025
¿Los empleados estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?

En las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial la medida del Gobierno de Mendoza respecto al asueto que tendrán los trabajadores de la administración pública.

¿Los estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?.
¿Los estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Se espera que el Gobierno de Mendoza se alinee con la decisión del presidente Javier Milei a nivel nacional y declare asueto para la administración pública provincial los días 24 y 31 de diciembre próximos, es decir, en la antesala de los feriados de Navidad y Año Nuevo.

En las próximas horas será publicado en el Boletín Oficial la medida del gobernador Alfredo Cornejo que alcanzará a los empleados estatales.

Será en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Decreto 883/2025 de este lunes, que establece la misma modalidad para la Administración Pública nacional, descartando que los estatales tengan descanso durante los viernes 26 de diciembre y 2 de enero.

De esta manera, el Gobierno de Mendoza buscaría unificar criterios con la Nación y garantizar previsibilidad en el funcionamiento de la administración pública durante el cierre del año.

La medida a nivel nacional de Javier Milei

Este lunes, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según se publicó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 883/2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei establece que los trabajadores estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Esto alcanza a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional. De acuerdo con los considerandos de la norma, los titulares de cada jurisdicción determinarán el personal que deberá prestar servicios de guardia mínimos que aseguren el cumplimiento de los servicios esenciales.

