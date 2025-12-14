Tras el triunfo, José Antonio Kast llamó a "reconstruir Chile" y aseguró que será "el presidente de todos"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast , ofreció este domingo su primer discurso tras ganar el balotaje , en un acto multitudinario frente a la sede del Partido Republicano , en el barrio de Las Condes , donde combinó mensajes de mano dura en seguridad , llamados a la unidad política y un tono de reconciliación institucional .

“ Es un día increíble ”, dijo Kast visiblemente emocionado ante miles de simpatizantes, antes de agradecer el respaldo en las urnas y remarcar que su victoria no representa un triunfo personal ni partidario, sino un mandato social más amplio .

Segunda vuelta José Antonio Kast se impuso por 20 puntos en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

Balotaje en el vecino país Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de una alianza regional "por la libertad"

“ Aquí no ganó una persona, no ganó un partido, ganó Chile ”, afirmó, y sostuvo que el resultado expresa “ la esperanza de vivir sin miedo ” de millones de familias.

Uno de los puntos centrales del discurso fue la inseguridad , una de las principales preocupaciones del electorado chileno. Kast fue categórico al prometer un cambio de rumbo en esta materia.

“Vamos a restablecer el respeto a la ley, en todas las regiones, sin excepciones ni privilegios”, aseguró, y endureció el tono al advertir: “A los delincuentes los vamos a ir a buscar”.

El presidente electo vinculó el problema de la violencia con el miedo cotidiano de las familias y planteó que el Estado debe volver a cumplir su rol básico: “Cuando se cumplen las normas, el Estado también tiene que cumplir”.

Lejos de limitarse a su electorado, Kast buscó proyectar un mensaje de unidad nacional y dejó definiciones dirigidas tanto a la oposición como al oficialismo saliente.

“Un gobierno no se construye solo con los partidarios”, señaló, y pidió “altura de miras” para garantizar la gobernabilidad del país. En esa línea, sostuvo: “Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos”.

También llamó a bajar el tono de la confrontación política, tras una campaña marcada por episodios de tensión: “No necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal ni digitalmente, porque nuestras ideas son mejores”.

Gestos hacia la derecha y reconocimiento a expresidentes

Durante el acto, Kast agradeció públicamente el respaldo de distintos referentes del arco opositor. Saludó a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, y a Evelyn Matthei, cuyo apoyo tras la primera vuelta fue clave para consolidar la victoria.

Además, tuvo palabras para expresidentes de distintos signos políticos: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Patricio Aylwin, y realizó una mención especial al fallecido Sebastián Piñera, de quien destacó que su figura “creció enormemente” con el paso del tiempo.

En el cierre, Kast combinó expectativas de cambio con un mensaje de prudencia sobre los desafíos que enfrentará su gestión a partir de marzo de 2026. “Chile va a cambiar”, prometió, aunque aclaró que no habrá soluciones inmediatas: “No hay soluciones mágicas, no cambia todo de un día para otro”.

Sin embargo, aseguró que su gobierno buscará que “día a día las cosas vayan mejorando, no empeorando”, y cerró con un mensaje de reconstrucción nacional: “Desde este día podemos sentar las bases de un país que vuelva a encontrarse y no a dividirse”.