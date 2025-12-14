14 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Segunda vuelta

José Antonio Kast se impuso por 20 puntos en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

El candidato derechista fue electo sucesor de Gabriel Boric en la presidencia de Chile. El escrutinio le da una diferencia cercana a los 20 puntos. Asumirá en marzo de 2026.

El candidato derechista se consolida como el sucesor de Gabriel Boric&nbsp;
El candidato derechista se consolida como el sucesor de Gabriel Boric 
Por Sitio Andino Mundo

El líder del Partido Republicano y candidato del espectro derechista de Chile, José Antonio Kast, se impuso por amplia diferencia en el balotaje que lo enfrentó a Jeannette Jara(Partido Comunista-Unidad por Chile) y fue consagrado como nuevo presidente del vecino país. El 11 de marzo de 2026 asumirá en lugar de Gabriel Boric, quien respaldaba a su competidora.

Lee además
El nuevo presidente chileno, alineado ideológicamente al mandatario argentino.
Balotaje en el vecino país

Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de una alianza regional "por la libertad"
Los dos candidatos que llegaron al balotaje en Chile.
Elecciones en el vecino país

Kast y Jara ya votaron y se mostraron confiados: a qué hora se conocen los resultados

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el país y marca una instancia decisiva para el futuro político chileno, con dos propuestas ubicadas en extremos opuestos del arco ideológico.

Jeannette Jara reconoció la derrota frente a Kast

Luego de conocerse los primeros resultados oficiales, Jeannette Jara reconoció la derrota en un mensaje en su cuenta oficial de X dirigido a sus seguidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jeannette_jara/status/2000332465412661721&partner=&hide_thread=false

La candidata comunista se comunicó con José Antonio Kast para "desearle éxito por el bien de Chile". Además, agradeció el respaldo de quienes la acompañaron durante la campaña y aclaró que seguirá trabajando para avanzar "en una mejor vida en nuestra patria".

Gabriel Boric felicitó al nuevo Presidente y admitió que obtuvo "un triunfo claro"

Tras conocerse los resultados oficiales, Gabriel Boric y José Antonio Kast mantuvieron la tradicional conversación telefónica que marcó el inicio formal de la transición presidencial. El presidente en ejercicio felicitó al mandatario electo y ambos coincidieron en la necesidad de llevar adelante un proceso ordenado, respetuoso e institucional.

Embed

El jefe de Estado aseguró que ya instruyó a ministros y subsecretarios para quedar a disposición del nuevo gobierno e invitó a Kast a La Moneda para comenzar las coordinaciones. Además, le habló de la "soledad del poder" y de la importancia de compartir experiencias: "Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria. La República es más grande que usted o yo", afirmó.

kast boric - 499983
Kast agradeció el gesto y expresó su voluntad de encarar una transición ejemplar

Kast agradeció el gesto y expresó su voluntad de encarar una transición ejemplar

Por su parte, Kast agradeció el gesto y expresó su voluntad de encarar una transición ejemplar, con el objetivo de recuperar la paz social y la convivencia entre los chilenos. "Me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", señaló el presidente electo.

Javier Milei felicitó a Kast tras el triunfo

El presidente Javier Milei celebró la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial chileno. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó su "enorme alegría" por el "aplastante triunfo" y consideró el resultado como "un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

Embed

En el mismo mensaje, Milei aseguró que ambos gobiernos podrán trabajar en conjunto para que América Latina "abrace las ideas de la libertad".

Más de 15 millones de ciudadanos habilitados para votar

Según confirmó Noticias Argentinas, más de 15 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para sufragar, al igual que en la primera vuelta, en una elección que concitó una fuerte expectativa tanto a nivel nacional como internacional.

Elecciones Chile mesas votaci
Según informaron, los primeros resultados de la elección podrían conocerse a las 20

Según informaron, los primeros resultados de la elección podrían conocerse a las 20

El balotaje definirá quién conducirá el país durante los próximos cuatro años, en un escenario marcado por la polarización política y el debate sobre el rumbo económico y social de Chile.

Temas
Seguí leyendo

Chile define su presidente en un histórico balotaje entre Kast y Jara

Chile: Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes que ordenan el balotaje del domingo

Atentado en Australia: creció el número de víctimas y reconocen a padre e hijo como agresores

Un "héroe" enfrentó y desarmó a un tirador durante el ataque terrorista en Bondi Beach

Videos: ataque armado en una playa de Australia dejó nueve muertos y doce heridos

El Nobel a María Corina Machado reordena el tablero venezolano y acelera la tensión regional

María Corina Machado denunció al régimen de Maduro y pidió el respaldo de las democracias del mundo

Video: Corina Machado reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

LO QUE SE LEE AHORA
Atentado en Australia, imágenes del horror. video
Una acción que salvó vidas

Un "héroe" enfrentó y desarmó a un tirador durante el ataque terrorista en Bondi Beach

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Conocé que ocurrirá con el Paso fronterizo este domingo.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este
En el departamento de Maipú

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.
Dato importante

Este domingo cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Accidente en San Carlos: volcó un vehículo con fieles que se dirigían a Chilecito.
Accidente vial en Ruta 143

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Te Puede Interesar

El candidato derechista se consolida como el sucesor de Gabriel Boric 
Segunda vuelta

José Antonio Kast se impuso por 20 puntos en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

Por Sitio Andino Mundo
El nuevo presidente chileno, alineado ideológicamente al mandatario argentino.
Balotaje en el vecino país

Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de una alianza regional "por la libertad"

Por Sitio Andino Política
Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

Por Natalia Mantineo