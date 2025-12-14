José Antonio Kast se impuso por 20 puntos en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

El líder del Partido Republicano y candidato del espectro derechista de Chile, José Antonio Kast, se impuso por amplia diferencia en el balotaje que lo enfrentó a Jeannette Jara (Partido Comunista-Unidad por Chile) y fue consagrado como nuevo presidente del vecino país. El 11 de marzo de 2026 asumirá en lugar de Gabriel Boric , quien respaldaba a su competidora.

Con el 83,43% de las mesas escrutadas, Kast se queda con el 59,83% de los votos . De esta manera, la aspirante oficialista Jeannette Jara obtiene el 40,17%.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el país y marca una instancia decisiva para el futuro político chileno, con dos propuestas ubicadas en extremos opuestos del arco ideológico .

Luego de conocerse los primeros resultados oficiales, Jeannette Jara reconoció la derrota en un mensaje en su cuenta oficial de X dirigido a sus seguidores.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida…

La candidata comunista se comunicó con José Antonio Kast para "desearle éxito por el bien de Chile". Además, agradeció el respaldo de quienes la acompañaron durante la campaña y aclaró que seguirá trabajando para avanzar "en una mejor vida en nuestra patria".

Gabriel Boric felicitó al nuevo Presidente y admitió que obtuvo "un triunfo claro"

Tras conocerse los resultados oficiales, Gabriel Boric y José Antonio Kast mantuvieron la tradicional conversación telefónica que marcó el inicio formal de la transición presidencial. El presidente en ejercicio felicitó al mandatario electo y ambos coincidieron en la necesidad de llevar adelante un proceso ordenado, respetuoso e institucional.

#EleccionesChile | José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile: así fue la charla donde Gabriel Boric lo felicitó por su triunfo.



pic.twitter.com/VlHNIwwBIn — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 14, 2025

El jefe de Estado aseguró que ya instruyó a ministros y subsecretarios para quedar a disposición del nuevo gobierno e invitó a Kast a La Moneda para comenzar las coordinaciones. Además, le habló de la "soledad del poder" y de la importancia de compartir experiencias: "Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria. La República es más grande que usted o yo", afirmó.

kast boric - 499983 Kast agradeció el gesto y expresó su voluntad de encarar una transición ejemplar

Por su parte, Kast agradeció el gesto y expresó su voluntad de encarar una transición ejemplar, con el objetivo de recuperar la paz social y la convivencia entre los chilenos. "Me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", señaló el presidente electo.

Javier Milei felicitó a Kast tras el triunfo

El presidente Javier Milei celebró la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial chileno. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó su "enorme alegría" por el "aplastante triunfo" y consideró el resultado como "un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…

En el mismo mensaje, Milei aseguró que ambos gobiernos podrán trabajar en conjunto para que América Latina "abrace las ideas de la libertad".

Más de 15 millones de ciudadanos habilitados para votar

Según confirmó Noticias Argentinas, más de 15 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para sufragar, al igual que en la primera vuelta, en una elección que concitó una fuerte expectativa tanto a nivel nacional como internacional.

Elecciones Chile mesas votaci Según informaron, los primeros resultados de la elección podrían conocerse a las 20

El balotaje definirá quién conducirá el país durante los próximos cuatro años, en un escenario marcado por la polarización política y el debate sobre el rumbo económico y social de Chile.