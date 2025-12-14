14 de diciembre de 2025
Kast y Jara ya votaron y se mostraron confiados: a qué hora se conocen los resultados

Ambos candidatos emitieron su voto en Santiago y apelaron a la institucionalidad democrática, mientras que Boric destacó la rapidez y transparencia del sistema electoral chileno.

Los dos candidatos que llegaron al balotaje en Chile.

Por Sitio Andino Mundo

Las elecciones presidenciales en Chile avanzan este domingo con normalidad y sin incidentes relevantes. Los dos candidatos que compiten en el balotaje, José Antonio Kast y Jeannette Jara, emitieron su voto, se mostraron confiados y coincidieron en pedir que los resultados sean respetados, a la espera del escrutinio que comenzará a conocerse cerca de las 20.

El proceso se desarrolla bajo un fuerte operativo institucional y con expectativas de una definición clara, en un escenario político marcado por la polarización entre la derecha y el oficialismo.

José Antonio Kast, confiado y con guiños a la región

El referente de la derecha, José Antonio Kast, votó en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y parte de su familia. Tras sufragar, se mostró confiado, aunque evitó proclamarse ganador.

Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria”, afirmó, al tiempo que aseguró que, de resultar electo, gobernará “para todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”. El exdiputado ultracatólico compite por tercera vez por la Presidencia y centró su campaña en propuestas de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

Kast también se refirió a la relación con Argentina y sostuvo que buscará mantener un vínculo cercano, al señalar que conoce personalmente al presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseantoniokast/status/2000233545378517180&partner=&hide_thread=false

Jeannette Jara pidió respeto institucional y defendió su proyecto

Por su parte, Jeannette Jara votó en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre hasta el establecimiento educativo donde sufragó. La candidata oficialista pidió que los resultados electorales sean “respetados debidamente y como corresponde”.

Además, cuestionó una denuncia vinculada a mensajes atribuidos a una empresa de gas, que habrían instado a votar por su rival. Si bien la compañía alegó un “acceso no autorizado” a su sistema, Jara sostuvo que el hecho debe investigarse y aclararse formalmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jeannette_jara/status/2000189761852477705&partner=&hide_thread=false

La exministra también aprovechó la jornada para marcar diferencias con el proyecto de Kast. “Las políticas públicas que impulsamos están orientadas al bien común y no al beneficio de unos pocos”, afirmó, y reclamó una oposición “responsable” en caso de imponerse en el balotaje.

Un escenario electoral "cantado"

Aunque Jara ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos, enfrenta dificultades para ampliar su base electoral, en un contexto de desgaste del Gobierno de Gabriel Boric y por su pertenencia al Partido Comunista. Kast, en tanto, finalizó segundo con el 23,9 %, pero recibió rápidamente el respaldo de la derecha tradicional y de otros espacios conservadores, lo que lo posicionó como favorito.

Las encuestas previas a la veda electoral anticipan una victoria clara de Kast, aunque persiste la incógnita sobre el margen final del resultado.

Boric destacó el sistema electoral chileno

Más temprano, el presidente Gabriel Boric elogió la confiabilidad, rapidez y transparencia del sistema electoral chileno, que prevé dar a conocer los resultados apenas una hora después del cierre de los comicios.

Tenemos un sistema que es un orgullo para la región y para el mundo. Nadie pone en duda los resultados de las elecciones en Chile”, sostuvo tras votar. Además, remarcó el valor democrático del sufragio y subrayó la responsabilidad institucional que implica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2000207966402699466&partner=&hide_thread=false

Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo aseguró que el traspaso de mando será “tranquilo y republicano”, independientemente de quién resulte ganador, en línea con la tradición democrática del país.

