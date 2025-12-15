15 de diciembre de 2025
Ascenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre en Mendoza

Se presentará buen tiempo, Las condiciones se mantendrán hasta el miércoles, cuando volvería la inestabilidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 15 de diciembre una jornada de tiempo bueno, con ascenso de la temperatura, cielo despejado y vientos de dirección variable. Tras la inestabilidad del domingo en cordillera, se espera un panorama poco nuboso en la alta montaña.

Durante toda la jornada, el cielo se mantendrá despejado, tanto en el llano como durante la noche, sin probabilidad de precipitaciones. En alta montaña, el día comenzará parcialmente nublado en el sector Sur, pero el cielo despejará casi por completo hacia el mediodía, manteniéndose estable el resto del día.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 14°C. La máxima promedio llegará a los 26°C.

Viento Zonda este lunes 15 de diciembre en Mendoza: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, entre las 13 y las 20 se registrará viento Zonda leve, que afectará principalmente a Malargüe, el Sur de Malargüe y la precordillera Sur.

En el resto del llano predominará una brisa leve de este a oeste, especialmente sobre el Sur de Mendoza, entre las 16 y las 22.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 16 de diciembre: continuará el buen tiempo, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del este. Se espera circulación leve del norte entre las 14 y las 21, afectando principalmente el Sur y el Valle de Uco. El cielo estará despejado tanto en el llano como en alta montaña. Máxima: 28°C | Mínima: 12–16°C (según zona).
  • Miércoles 17 de diciembre: jornada calurosa y algo nublada, con inestabilidad hacia la noche. Se prevén tormentas en el Sur provincial, acompañadas por vientos leves del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 18°C.
  • Jueves 18 de diciembre: persistirá el calor, con cielo algo nublado e inestabilidad nocturna. Los vientos serán leves del sector sur, rotando al noreste, y continuarán las tormentas en el Sur. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Viernes 19 de diciembre: el cierre de la semana llegará con descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur. Máxima: 32°C | Mínima: 20°C.
