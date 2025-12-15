15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este lunes 15 de diciembre desde las 8.15 y lo que queda del día, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para alta montaña para este lunes indica tiempo bueno tras la nieve que cayó este domingo. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre
Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.
Dato importante

Este domingo cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 13 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 9 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de diciembre

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Te Puede Interesar

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla.
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Por Natalia Mantineo
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Por Celeste Funes
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Por Marcelo López Álvarez