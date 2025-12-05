5 de diciembre de 2025
Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

El Presidente firmó el decreto para que el Congreso funcione del 10 al 30 de diciembre. Para esta parte se prioriza la sanción del Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas) y la reforma del Código Penal.

La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno que convocó a múltiples sectores para el debate de varias reformas mencionadas en el Pacto de Mayo- realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales.

En el Gobierno son muy optimistas con lo que puede suceder con los avales por los que trabajaron y también por los números que ahora tienen en el Congreso y que los convirtieron este miércoles en la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 bancas.

En línea con lo que mencionaron algunos de los gobernadores, la Casa Rosada buscará dar lugar al tratamiento de la ley de glaciares, con la mira puesta en ampliar las áreas habilitadas de explotación. La iniciativa también se trataría a partir del 10 de diciembre.

El presupuesto 2026, presentado en septiembre pasado, en tanto, es una de las máximas prioridades del Poder Ejecutivo. El último presupuesto aprobado fue el de 2023.

En este período de sesiones extraordinarias, junto al Presupuesto, también se tratará el proyecto de presunción de inocencia fiscal, con la idea de proponer modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. El objetivo de la administración mileísta es incrementar el umbral del fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria, según informaron fuentes oficiales.

La reforma del Código Penal es otro de los puntos que el gobierno se trazó como objetivo y lo anunció a comienzos de octubre, pero también quedaría para febrero. El tema es considerado prioritario por la administración mileísta para dar su debate en la Cámara alta, con Bullrich a la cabeza.

La exministra de Seguridad es una de las grandes apuestas del Gobierno para la etapa legislativa que viene y en la que sienten que con su figura lograrán el peso que hasta ahora no tuvieron con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quienes las relaciones de la Casa Rosada están completamente rotas.

