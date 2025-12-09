La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver si el asesinato de Julieta González debe ser calificado como femicidio . El crimen, ocurrido en septiembre de 2016, conmocionó a la provincia de Mendoza y hoy divide opiniones dentro del máximo tribunal. La decisión podría marcar un precedente clave en la interpretación jurídica de los homicidios vinculados a violencia de género .

El Máximo Tribunal (integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ) convocó mediante sorteo a los jueces federales Rocío Alcalá (Resistencia) y Gustavo Castiñeira (Cámara Federal de Mendoza). La ampliación apunta a fortalecer el análisis de un caso que podría redefinir los criterios para identificar violencia de género en homicidios .

Se espera un debate intenso y un posible fallo dividido . En esta instancia se evaluará si corresponde confirmar o revertir la ampliación a prisión perpetua para el acusado, Andrés Di Césare , condenado originalmente a 18 años por homicidio simple por el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza.

Julieta González, de 21 años , fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo . La investigación determinó que Di Césare la agredió brutalmente y luego trasladó su cuerpo en automóvil hasta un descampado de la Ruta 7 , donde lo abandonó. La joven desapareció el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo fue hallado seis días después.

Las pruebas fueron contundentes: en el vehículo del acusado se encontró sangre de la víctima, y bajo las uñas de Julieta apareció ADN de Di Césare. Además, el análisis del celular del imputado reveló que ambos mantenían una relación, y testigos aseguraron que Julieta decía estar embarazada, un dato que habría desencadenado la violencia.

Julieta Gonzalez - 263867

Di Césare admitió haber discutido con la joven y haberle golpeado la cara, aunque afirmó que luego la dejó y no volvió a verla. Sin embargo, su celular contenía búsquedas sobre cómo deshacerse de un cuerpo y cómo realizar pruebas de ADN en fetos, elementos que reforzaron la acusación.

A pesar de ello, el tribunal descartó el femicidio y el agravante por violencia de género, condenándolo solo por homicidio simple a 18 años de prisión. El fallo provocó un fuerte rechazo de organizaciones feministas que reclamaron una pena más severa.

Traslado Andres Di Cesare El tribunal descartó el femicidio y el agravante por violencia de género Foto: Yemel Fil

El planteo de la querella

La fiscal Claudia Ríos y la abogada Carolina Jacky apelaron la sentencia. Jacky recordó el precedente del caso Mangeri, en el que el portero fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, aun sin existir una relación de pareja entre víctima y victimario. Ese fallo marcó la primera vez que la Corte Suprema aplicó el término femicidio en un contexto similar al de Julieta.

"Hay una obligación de aplicar perspectiva de género en estos casos. Lamentablemente existe un gran desconocimiento", afirmó Jacky.

En abril de 2022, los jueces de la Corte mendocina Teresa Day, Pedro Llorente y Dalmiro Garay revisaron nuevamente el expediente y ratificaron lo resuelto previamente, dejando firme la condena por homicidio simple.

Ahora, la decisión final queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo fallo podría redefinir la interpretación legal del femicidio en Argentina.