Manejaba un camión a alta velocidad por Guaymallén, huyó de la Policía y dio positivo de alcoholemia

Circulaba alcoholizado, con vino en la cabina y fue detenido por la Policía en Guaymallén. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Un camionero fue detenido en el departamento de Guaymallén luego de una persecución policial iniciada tras varios llamados al 911. El conductor circulaba a alta velocidad por Acceso Este, realizando maniobras peligrosas que alertaron a los vecinos de la zona.

Guaymallén: detienen a un camionero ebrio tras una persecución por Acceso Este El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando ingresaron varios llamados a la línea de Emergencias 911 alertando sobre un camión que circulaba a alta velocidad por Acceso Este, a la altura de calle Tirasso, en el departamento de Guaymallén, con dirección hacia San Martín.

Ante la denuncia, personal de la Comisaría 45° se desplazó en la movilidad policial y logró visualizar el rodado a la altura del kilómetro 8 de Acceso Este. Al intentar detener su marcha, el conductor no acató las órdenes, por lo que se inició una persecución policial.

El camión fue finalmente interceptado en Acceso Este, a la altura de calle Urquiza. En el lugar, los efectivos constataron que el conductor se encontraba alcoholizado y observaron en el interior del vehículo cajas de vino, por lo que se dispuso su traslado.

Posteriormente, se realizó el correspondiente dosaje de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 2.08 gramos de alcohol por litro de sangre. El procedimiento quedó enmarcado como infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, y se labraron las actuaciones correspondientes.

