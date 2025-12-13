Impactante accidente en Guaymallén: choque entre moto y ciclista deja un herido grave

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, alrededor de las 23:17, se produjo un impactante accidente vial entre una moto y un ciclista en la intersección de calles Roca y Ruiz, a pocos metros de la Bodega Santa Ana, en el departamento de Guaymallén.

El parte policial indica que la colisión involucró a una motocicleta, conducida por F.D.D. (27), y a un ciclista, E.M.L. (51), que circulaban en el mismo sentido. Por causas que se investigan, el ciclista sufrió lesiones de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistió y trasladó al Hospital Central, donde permanece internado en terapia intensiva.

Tras las actuaciones correspondientes, la fiscalía ordenó pericias de rigor, el secuestro del vehículo involucrado y la aprehensión del conductor de la motocicleta, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

