13 de diciembre de 2025
Investigan las causas

Impactante accidente en Guaymallén: choque entre moto y ciclista deja un herido grave

Recientemente, ocurrió un siniestro vial en Guaymallén entre una moto y un ciclista, dejando a uno de los involucrados con lesiones graves. Mirá los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, alrededor de las 23:17, se produjo un impactante accidente vial entre una moto y un ciclista en la intersección de calles Roca y Ruiz, a pocos metros de la Bodega Santa Ana, en el departamento de Guaymallén.

Los detalles del fuerte choque en Guaymallén

Según datos oficiales, un siniestro vial se registró alrededor de las 23:17 en la intersección de calles Roca y Ruiz, a pocos metros de la Bodega Santa Ana, en el departamento de Guaymallén.

El parte policial indica que la colisión involucró a una motocicleta, conducida por F.D.D. (27), y a un ciclista, E.M.L. (51), que circulaban en el mismo sentido. Por causas que se investigan, el ciclista sufrió lesiones de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistió y trasladó al Hospital Central, donde permanece internado en terapia intensiva.

Tras las actuaciones correspondientes, la fiscalía ordenó pericias de rigor, el secuestro del vehículo involucrado y la aprehensión del conductor de la motocicleta, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

