Tras defender a su hijo

Un hombre fue baleado en una riña en Guaymallén y permanece internado

Una violenta pelea en Guaymallén dejó a un hombre de 50 años herido. Los antecedentes penales del atacado.

Un hombre fue baleado tras una riña en Guaymallén y permanece internado.

Un hombre fue baleado tras una riña en Guaymallén y permanece internado.

Cristian Lozano
Un hombre de 50 años resultó gravemente herido de arma de fuego luego de una riña registrada en horas de la noche del jueves, en Guaymallén. El sujeto, que debió ser intervenido quirúrgicamente, cuenta con antecedentes penales por tenencia ilegal de arma, robo simple, daños, homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30, en la intersección de las calles Congreso y Barcelona, jurisdicción de la Comisaría 35ª. Según detallaron fuentes policiales, el episodio se desencadenó cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 15 años, mantuvo una pelea con dos individuos. En ese contexto, la persona identificada como J.L.M. salió en defensa del menor y fue atacado a balazos por otros hombres, quienes tras efectuar los disparos escaparon del lugar.

Familiares trasladaron de urgencia al herido al Hospital Central. En la escena, el personal policial constató la presencia de manchas hemáticas y halló cuatro vainas servidas calibre 9 mm, elementos que fueron secuestrados para peritaje. En el nosocomio, J.L.M. fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en la zona supraesternal/extraclavicular, con afectación pulmonar, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con los registros oficiales, el hombre posee antecedentes por tenencia ilegal de arma, cohecho, robo simple, daños, lesiones, violación de domicilio y homicidio en grado de tentativa, entre otros.

La ayudante fiscal que trabajó en el caso dispuso la intervención de personal de la UID y de Policía Científica, quienes realizaron los procedimientos correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

