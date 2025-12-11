Corte de agua en una importante zona de Guaymallén: se extenderá por 12 horas.

Por Natalia Mantineo







En las últimas horas, AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza) brindó detalles sobre un corte de agua programado que afectará a importantes sectores del departamento de Guaymallén. La interrupción del suministro se registrará este viernes 12 de diciembre y será por un lapso de 12 horas, comenzando a las 9 y con la restitución prevista para las 21.

agua1.jpg Corte de agua programado en Guaymallén: será este viernes 12 de diciembre. Corte de agua: los detalles Según el comunicado de la empresa prestataria, la suspensión del suministro se debe a la ejecución de trabajos de empalme de redes.

Las zonas afectadas son: Desde Godoy Cruz a Pedro Molina .

Desde Mitre a Allayme. Embed El viernes 12 de diciembre habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Guaymallén, a partir de las 9 h pic.twitter.com/vlL3oOOvkH — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) December 11, 2025 Recomendaciones esenciales para los vecinos AYSAM brindó una serie de recomendaciones cruciales para los vecinos de la zona afectada y sus alrededores, con el fin de mitigar las molestias y asegurar una reserva mínima:

Reserva personal: se solicita mantener una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona, guardándola en recipientes limpios.

Tanque domiciliario: es fundamental cuidar la reserva de agua en el tanque domiciliario de forma permanente.

Uso consciente: se exhorta a los vecinos a hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Regulación del caudal: se debe regular la intensidad del caudal de agua en las canillas .

Evitar usos mayores: se pide evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines mientras dure la interrupción. jardin, manguera, agua, riego, derroche Foto: web Además, la empresa recuerda que se encuentra prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora durante las 24 horas, los 365 días del año, y solicita controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.