Corte de agua en una importante zona de Guaymallén: se extenderá por 12 horas

El corte de agua se registrará este viernes 12 de diciembre y afectará a varios vecinos de Guaymallén.

Corte de agua en una importante zona de Guaymallén: se extenderá por 12 horas.

 Por Natalia Mantineo

En las últimas horas, AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza) brindó detalles sobre un corte de agua programado que afectará a importantes sectores del departamento de Guaymallén. La interrupción del suministro se registrará este viernes 12 de diciembre y será por un lapso de 12 horas, comenzando a las 9 y con la restitución prevista para las 21.

Corte de agua programado en Guaymallén: será este viernes 12 de diciembre.

Corte de agua: los detalles

Según el comunicado de la empresa prestataria, la suspensión del suministro se debe a la ejecución de trabajos de empalme de redes.

Las zonas afectadas son:

  • Desde Godoy Cruz a Pedro Molina.

  • Desde Mitre a Allayme.

Recomendaciones esenciales para los vecinos

AYSAM brindó una serie de recomendaciones cruciales para los vecinos de la zona afectada y sus alrededores, con el fin de mitigar las molestias y asegurar una reserva mínima:

  • Reserva personal: se solicita mantener una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona, guardándola en recipientes limpios.

  • Tanque domiciliario: es fundamental cuidar la reserva de agua en el tanque domiciliario de forma permanente.

  • Uso consciente: se exhorta a los vecinos a hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

  • Regulación del caudal: se debe regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

  • Evitar usos mayores: se pide evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines mientras dure la interrupción.

Además, la empresa recuerda que se encuentra prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora durante las 24 horas, los 365 días del año, y solicita controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

