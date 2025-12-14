14 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tecnología e industria

Guaymallén impulsa la innovación en la industria minera y petrolera

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente participó de un workshop en ArgPex Systems, donde se presentaron soluciones en tuberías flexibles

image
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, participó de un workshop técnico en la planta de ArgPex Systems, donde se presentaron soluciones innovadoras en tuberías flexibles aplicadas a la industria minera y petrolera, con foco en eficiencia operativa, seguridad y tecnología de última generación.

Durante la jornada se expusieron las tecnologías Pexgol y Flexpipe, desarrollos que aportan valor a la cadena productiva y que se integran al modelo de industrialización, servicios y empleo calificado que impulsa Guaymallén.

Lee además
Impactante accidente en Guaymallén: choque entre moto y ciclista deja un herido grave
Investigan las causas

Impactante accidente en Guaymallén: choque entre moto y ciclista deja un herido grave
Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

Calvente destacó la importancia de conocer y vincularse con empresas que ya operan bajo estándares modernos de producción: “Estas experiencias permiten fortalecer un modelo de desarrollo basado en tecnología, inversión privada y generación de empleo genuino, que es el camino que estamos consolidando desde Guaymallén”, señaló.

image

La planta de ArgPex Systems representa un ejemplo de planificación industrial, innovación tecnológica y articulación con sectores estratégicos, claves para el crecimiento sostenible de la provincia.

El workshop Soluciones en tuberías flexibles para Oil & Gas, fue organizado por ArgPex y contó con la presencia del intendente Calvente, el subsecretario de Energía y Minería Manuel Sánchez Baldini y el secretario de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras Marcos Gil. Los anfitriones fueron el gerente general de ArgPex Claudio Cucchiari y el gerente comercial de la empresa, Facundo Vacas.

image

La empresa ArgPex en Guaymallén

ArgPex nace de la alianza estratégica entre Argenteo Mining y Golan Renewable Industries, combinando la experiencia local con tecnología de vanguardia internacional. Con sede de producción nacional en Mendoza, Argentina, ofrecemos soluciones integrales en sistemas de tuberías flexibles diseñados para las industrias más exigentes: minería, petróleo y gas.

La visita de Calvente a la firma se enmarca en la consolidación del Clúster Minero-Energético, una iniciativa que tiene a Guaymallén como actor central, por su concentración de empresas metalmecánicas, pymes proveedoras de servicios, logística e infraestructura vinculada a la minería y la energía, y que busca potenciar el desarrollo productivo desde el territorio para toda Mendoza.

image

Calvente dijo que en conjunto con la Provincia estamos llevando adelante la formación de un cluster minero-energético a nivel provincial. Lo estamos liderando desde Guaymallén porque tenemos una capacidad productiva que tiene mucho que ver con la industria minera y energética, como lo hace esta empresa: la industria metalmecánica. Tenemos una serie de pymes y empresas que son proveedoras de estos dos sectores económicos y que lo que persigue este clúster es integrar horizontalmente esa cadena de valor para que en un corto plazo podamos estar respondiendo a la demanda de la minería y también la energía.

image

Entonces destacó que ArgPex tiene desarrollo tecnológico, es un producto de altísima sofisticación y de altísimo estándar. Es un ejemplo valioso para nosotros porque su valor agregado permite hacer una integración vertical de la cadena de valor. Agregar tecnología a nuestras pymes y empezar a suplir la demanda de insumos, de servicios que son foráneos, que son tercerizados afuera de nuestra región. Este es un caso testimonial que queremos replicar y queremos usar como modelo para lograr esa integración vertical de la cadena de valor”.

El encuentro permitió además avanzar en líneas de articulación entre el sector público y privado, fortaleciendo una red productiva que genera oportunidades, empleo y valor agregado para la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre fue baleado en una riña en Guaymallén y permanece internado

Reactivan el plan Procrear paralizado de Guaymallén: construirán 800 viviendas

Corte de agua en una importante zona de Guaymallén: se extenderá por 12 horas

Incendio en Guaymallén: falleció el hombre que sufrió graves quemaduras tras una explosión

"Guaymallén de mis amores": la Fiesta de la Vendimia que une historias y corazones

Explosión y grave incendio en Guaymallén: un hombre quedó internado en grave estado

Fatal accidente en Guaymallén: una niña de 2 años murió tras ser atropellada por un repartidor

Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

LO QUE SE LEE AHORA
Obras en veredas y calzadas de la Municipalidad de Mendoza.
Obras estratégicas

La Municipalidad de Mendoza ejecuta obras en veredas y calzadas: cortes, avances y calles intervenidas

Las Más Leídas

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este
En el departamento de Maipú

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.
adiós

Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

El peor final: encontraron el cuerpo sin vida del mendocino desaparecido en Río Negro
Tenia 28 años

El peor final: encontraron el cuerpo sin vida del mendocino desaparecido en Río Negro

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente
Impactante

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente

Te Puede Interesar

El gobernador es un defensor de las primarias como método de selección de candidatos.
Congreso radical

Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

Por Facundo La Rosa
Accidente en San Carlos: volcó un vehículo con fieles que se dirigían a Chilecito.
Accidente vial en Ruta 143

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Por Celeste Funes
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no termina de cerrarse
Entendimiento problemático

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: tensiones políticas ponen en duda la firma definitiva

Por Marcelo López Álvarez