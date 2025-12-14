Guaymallén impulsa la innovación en la industria minera y petrolera

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , participó de un workshop técnico en la planta de ArgPex Systems , donde se presentaron soluciones innovadoras en tuberías flexibles aplicadas a la industria minera y petrolera, con foco en eficiencia operativa, seguridad y tecnología de última generación.

Durante la jornada se expusieron las tecnologías Pexgol y Flexpipe , desarrollos que aportan valor a la cadena productiva y que se integran al modelo de industrialización, servicios y empleo calificado que impulsa Guaymallén.

Calvente destacó la importancia de conocer y vincularse con empresas que ya operan bajo estándares modernos de producción: “Estas experiencias permiten fortalecer un modelo de desarrollo basado en tecnología, inversión privada y generación de empleo genuino, que es el camino que estamos consolidando desde Guaymallén” , señaló.

La planta de ArgPex Systems representa un ejemplo de planificación industrial, innovación tecnológica y articulación con sectores estratégicos , claves para el crecimiento sostenible de la provincia.

El workshop Soluciones en tuberías flexibles para Oil & Gas, fue organizado por ArgPex y contó con la presencia del intendente Calvente, el subsecretario de Energía y Minería Manuel Sánchez Baldini y el secretario de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras Marcos Gil. Los anfitriones fueron el gerente general de ArgPex Claudio Cucchiari y el gerente comercial de la empresa, Facundo Vacas.

La empresa ArgPex en Guaymallén

ArgPex nace de la alianza estratégica entre Argenteo Mining y Golan Renewable Industries, combinando la experiencia local con tecnología de vanguardia internacional. Con sede de producción nacional en Mendoza, Argentina, ofrecemos soluciones integrales en sistemas de tuberías flexibles diseñados para las industrias más exigentes: minería, petróleo y gas.

La visita de Calvente a la firma se enmarca en la consolidación del Clúster Minero-Energético, una iniciativa que tiene a Guaymallén como actor central, por su concentración de empresas metalmecánicas, pymes proveedoras de servicios, logística e infraestructura vinculada a la minería y la energía, y que busca potenciar el desarrollo productivo desde el territorio para toda Mendoza.

Calvente dijo que “en conjunto con la Provincia estamos llevando adelante la formación de un cluster minero-energético a nivel provincial. Lo estamos liderando desde Guaymallén porque tenemos una capacidad productiva que tiene mucho que ver con la industria minera y energética, como lo hace esta empresa: la industria metalmecánica. Tenemos una serie de pymes y empresas que son proveedoras de estos dos sectores económicos y que lo que persigue este clúster es integrar horizontalmente esa cadena de valor para que en un corto plazo podamos estar respondiendo a la demanda de la minería y también la energía”.

Entonces destacó que “ArgPex tiene desarrollo tecnológico, es un producto de altísima sofisticación y de altísimo estándar. Es un ejemplo valioso para nosotros porque su valor agregado permite hacer una integración vertical de la cadena de valor. Agregar tecnología a nuestras pymes y empezar a suplir la demanda de insumos, de servicios que son foráneos, que son tercerizados afuera de nuestra región. Este es un caso testimonial que queremos replicar y queremos usar como modelo para lograr esa integración vertical de la cadena de valor”.

El encuentro permitió además avanzar en líneas de articulación entre el sector público y privado, fortaleciendo una red productiva que genera oportunidades, empleo y valor agregado para la provincia.