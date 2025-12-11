"Guaymallén de mis amores": la Fiesta de la Vendimia que une historias y corazones.

El viernes 19 de diciembre, desde las 20:30, el Predio de la Virgen será el escenario para la Fiesta de la Vendimia departamental “Guaymallén de mis amores”, que promete ser un gran espectáculo para vecinos y visitantes.
La Fiesta de la Vendimia de Guaymallén propone un recorrido por las distintas épocas y relatos de amor, con un gran despliegue artístico y musical
El evento comenzará con la tradicional bendición de los frutos y, luego de la fiesta, se conocerán a las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini, Primera y Segunda Representante 2025, respectivamente; además de la representante de la Capital del Espumante, que sucederá a Constanza Camallo. Para el cierre de la noche, dos grandes bandas folclóricas brindarán su espectáculo de música en vivo: La Doble Folklore y la Trova Menduka.
Dentro del gran equipo conformado para llevar adelante la puesta en escena, la dirección está a cargo de Virginia Paes y Héctor Gomina, el guion fue elaborado por la actriz Alicia Casares y la imagen de la fiesta fue diseñada por el artista Andrés Casciani.
“Guaymallén de mis amores” propone un viaje por el tiempo a través de pequeñas historias de amor, en diferentes épocas, en las que las palabras, los gestos y las distancias se transforman en puentes entre personas, pueblos y sus sueños en común. La obra muestra los modos en que la comunicación ha unido a las familias y los pueblos del departamento, convirtiéndose en un verdadero motor del desarrollo social, cultural y económico.
Dirección general y puesta en escena: Virginia Soledad Paes.
Coreógrafo general y puesta en escena: Héctor Gomina.
Asistente de Dirección: Alicia Casares.
Guion: Alicia Casares.
Coreógrafos: Carlos Trigo (folclore) y Flavia Marino (contemporáneo).
Dirección actoral: Federico Castro.
Contenido visual y pantallas: Ctrl+G Estudio Creativo – Leandro Asaguatte y Mara Cortinez Giménez.
Diseño de imagen: Andrés Casciani.
Dirección musical: Víctor Silione.
Diseño de vestuario: Marcelo Mengarelli.
Escenografía, utilería mayor y menor: El Galpón.
Arte lumínico: Darío Mad.
Asistentes de producción: Carlos Frías y Noelia Chamorro.
Producción técnica: Pablo Fernández y Sebastián Gómez.
Producción general: Carolina Vico.
Participaciones especiales: