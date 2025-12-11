"Guaymallén de mis amores": la Fiesta de la Vendimia que une historias y corazones.

El evento comenzará con la tradicional bendición de los frutos y, luego de la fiesta, se conocerán a las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini, Primera y Segunda Representante 2025, respectivamente; además de la representante de la Capital del Espumante, que sucederá a Constanza Camallo. Para el cierre de la noche, dos grandes bandas folclóricas brindarán su espectáculo de música en vivo: La Doble Folklore y la Trova Menduka.

Dentro del gran equipo conformado para llevar adelante la puesta en escena, la dirección está a cargo de Virginia Paes y Héctor Gomina, el guion fue elaborado por la actriz Alicia Casares y la imagen de la fiesta fue diseñada por el artista Andrés Casciani.

image Síntesis argumental de la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén “Guaymallén de mis amores” propone un viaje por el tiempo a través de pequeñas historias de amor, en diferentes épocas, en las que las palabras, los gestos y las distancias se transforman en puentes entre personas, pueblos y sus sueños en común. La obra muestra los modos en que la comunicación ha unido a las familias y los pueblos del departamento, convirtiéndose en un verdadero motor del desarrollo social, cultural y económico.

image Ficha técnica de la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén Dirección general y puesta en escena: Virginia Soledad Paes. Coreógrafo general y puesta en escena: Héctor Gomina. Asistente de Dirección: Alicia Casares. Guion: Alicia Casares. Coreógrafos: Carlos Trigo (folclore) y Flavia Marino (contemporáneo). Dirección actoral: Federico Castro. Contenido visual y pantallas: Ctrl+G Estudio Creativo – Leandro Asaguatte y Mara Cortinez Giménez. Diseño de imagen: Andrés Casciani. Dirección musical: Víctor Silione. Diseño de vestuario: Marcelo Mengarelli. Escenografía, utilería mayor y menor: El Galpón. Arte lumínico: Darío Mad. Asistentes de producción: Carlos Frías y Noelia Chamorro. Producción técnica: Pablo Fernández y Sebastián Gómez. Producción general: Carolina Vico. Participaciones especiales: Ballet Raíces Danzas Andinas, bajo la dirección de Vicente Mamaní.

Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budini.

Escuela Municipal de Rock Mario Mátar.

Ballet Municipal de Guaymallén.

Espacio Teatral del Municipio.