13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
adiós

Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

La Lepra llegó a un acuerdo de palabra con uno de los grandes del continente por el pase del colombiano Sebastián Villa. Mirá los detalles.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.

Por Sitio Andino Deportes

Independiente Rivadavia alcanzó un acuerdo multimillonario por la transferencia de Sebastián Villa, quien se encamina a convertirse en refuerzo de Flamengo, uno de los clubes más poderosos del fútbol sudamericano y actual campeón de la Copa Libertadores.

Si bien la institución mendocina aspiraba inicialmente a una cifra cercana a los 12 millones de dólares por su máxima figura, las negociaciones avanzaron y el pase se cerraría en torno a los 8,5 millones, un monto que representa una operación histórica para el club.

Lee además
La Lepra clasificó a la Copa Libertadores 2026 y vivirá su primera experiencia internacional.
a la carga

Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para su debut en la Copa Argentina 2026
Sebastián Villa, se despidió de Daniel Vila en las redes sociales.
miralo vos

Sebastián Villa tiene precio por su pase pero ¿Se va de la Lepra?

El acuerdo ya estaría apalabrado entre las partes y solo restan detalles administrativos para que se concrete de manera oficial. De no surgir contratiempos, Villa se sumará a Flamengo a comienzos de 2026, pese a tener contrato vigente con el club mendocino hasta junio del próximo año.

Desde el entorno del jugador señalaron que existía un acuerdo previo para facilitar su salida en caso de que llegara una oferta que conformara tanto al club como al futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hoyjuegabocaok/status/1999343007288688932&partner=&hide_thread=false

El objetivo de Villa y su paso por Independiente Rivadavia

El principal objetivo de Sebastián Villa era encontrar un destino que le permitiera ganar visibilidad internacional y volver a estar en la consideración del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de cara al próximo Mundial. En ese sentido, Flamengo aparece como un paso estratégico.

Durante su etapa en Independiente Rivadavia, el delantero de 29 años disputó 60 partidos oficiales, convirtió 10 goles, aportó 16 asistencias, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión, acumulando 5.297 minutos en cancha.

Además, fue una pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025, uno de los logros más importantes en la historia del club mendocino.

La transferencia de Villa no solo significaría un ingreso económico récord para Independiente Rivadavia, sino también la confirmación de un proyecto deportivo que logró potenciar y revalorizar a una de las figuras del fútbol argentino reciente.

Temas
Seguí leyendo

Copa Argentina: salieron los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

Liga Profesional 2026: confirmado Gimnasia a la Zona A y la Lepra a la B, y hay clásico mendocino

El turco Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso se llevaron todos los aplausos en la velada de boxeo del Hyatt

¿Quién gana? Así marchan las elecciones en Godoy Cruz que elige presidente

Cuánto dinero se lleva el campeón del Torneo Clausura y la enorme brecha con otras ligas

Miguel Borja, de River a Boca: la frase de Di Zeo que sacudió al mundo Xeneize

Salud mental y deporte: beneficios, riesgos y consejos para entrenar sin caer en la autoexigencia

Tras los incidentes en Calcuta, Lionel Messi llegó a Hyderabad y desató una fiesta con los hinchas

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente vial involucró a hinchas del Club Estudiantes de La Plata.
Camino a la final

Accidente Vial: tres micros de hinchas de Estudiantes de La Plata colisionaron en la Ruta 8

Las Más Leídas

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

Te Puede Interesar

Deudores alimentarios: qué multas prevé la Ley 6879 y cómo actúa la Justicia en Mendoza
Qué sanciones se aplican

Deudores alimentarios en Mendoza: miles de expedientes y casos que llevan más de 20 años

Por Celeste Funes
Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional
En el Comité Provincia

Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

Por Sitio Andino Política