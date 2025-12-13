Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.

Independiente Rivadavia alcanzó un acuerdo multimillonario por la transferencia de Sebastián Villa , quien se encamina a convertirse en refuerzo de Flamengo , uno de los clubes más poderosos del fútbol sudamericano y actual campeón de la Copa Libertadores .

Si bien la institución mendocina aspiraba inicialmente a una cifra cercana a los 12 millones de dólares por su máxima figura, las negociaciones avanzaron y el pase se cerraría en torno a los 8,5 millones , un monto que representa una operación histórica para el club.

Según informó Bolavip Brasil, el Mengão fue el equipo que decidió avanzar con mayor determinación por el delantero colombiano. Tras una primera oferta de 6,5 millones de dólares , que fue rechazada por Independiente Rivadavia, el club brasileño mejoró su propuesta y se acercó a las pretensiones económicas de la Lepra.

El acuerdo ya estaría apalabrado entre las partes y solo restan detalles administrativos para que se concrete de manera oficial. De no surgir contratiempos, Villa se sumará a Flamengo a comienzos de 2026 , pese a tener contrato vigente con el club mendocino hasta junio del próximo año.

Desde el entorno del jugador señalaron que existía un acuerdo previo para facilitar su salida en caso de que llegara una oferta que conformara tanto al club como al futbolista.

Aparentemente Sebastián Villa finalmente va a jugar en el #Flamengo



Bombazo pic.twitter.com/ahckJowre7 — HOY JUEGA BOCA! (@hoyjuegabocaok) December 12, 2025

El objetivo de Villa y su paso por Independiente Rivadavia

El principal objetivo de Sebastián Villa era encontrar un destino que le permitiera ganar visibilidad internacional y volver a estar en la consideración del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de cara al próximo Mundial. En ese sentido, Flamengo aparece como un paso estratégico.

Durante su etapa en Independiente Rivadavia, el delantero de 29 años disputó 60 partidos oficiales, convirtió 10 goles, aportó 16 asistencias, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión, acumulando 5.297 minutos en cancha.

Además, fue una pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025, uno de los logros más importantes en la historia del club mendocino.

La transferencia de Villa no solo significaría un ingreso económico récord para Independiente Rivadavia, sino también la confirmación de un proyecto deportivo que logró potenciar y revalorizar a una de las figuras del fútbol argentino reciente.