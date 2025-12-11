11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Sebastián Villa tiene precio por su pase pero ¿Se va de la Lepra?

El delantero del Club Sportivo Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, tiene los bolsos listos para partir. Repasá lo sucedido a última hora.

Sebastián Villa, se despidió de Daniel Vila en las redes sociales.

Por Sitio Andino Deportes

Con una temporada sorprendente en la espalda, el Club Sportivo Independiente Rivadavia decidió blindar a su futbolista más desequilibrante: el extremo colombiano Sebastián Villa. La dirigencia encabezada por Daniel Vila estableció una tasación de 12 millones de dólares, una cifra que redefine la posición del club mendocino en el mercado de pases.

Un mensaje directo al mercado de la Lepra

Con este movimiento, la Lepra asegura dos frentes clave:

1. La continuidad inmediata del jugador.

2. Un piso de negociación altísimo ante cualquier club que quiera llevárselo.

Además, Independiente Rivadavia es dueño del 100% de la ficha, un dato crucial que permite proyectar una venta histórica si llega una oferta a la altura del valor fijado.

Los números de Sebastián Villa en Mendoza

A pesar del freno que significó su causa judicial, Villa completó una campaña de impacto:

  • 33 partidos disputados

  • 6 goles

  • 13 asistencias

  • Y el penal que eliminó a River Plate en la Copa Argentina y encendió al Parque entero.

Su peso ofensivo, experiencia y capacidad de desequilibrio lo convirtieron en el eje del ataque azul, despertando el interés de clubes nacionales e internacionales. Pero por ahora, ninguna oferta se acerca a lo que pide el club.

Una decisión que marca postura

La cifra de 12 millones no solo responde al rendimiento deportivo del colombiano: es una señal política y económica. Independiente Rivadavia ya no vende por necesidad, sino por convicción. No está dispuesto a desprenderse fácilmente de su estrella y, al mismo tiempo, busca consolidarse como un actor con peso propio en el fútbol argentino.

El futuro inmediato

Así, la Lepra afrontará la próxima temporada con su principal figura adentro del plantel. Si eventualmente llega una oferta seria, la operación podría convertirse en una de las ventas más importantes de la historia del club y en un paso acorde al crecimiento deportivo y estructural que mostró en estos últimos años.

