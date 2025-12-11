Sebastián Villa tiene precio por su pase pero ¿Se va de la Lepra?

Con una temporada sorprendente en la espalda, el Club Sportivo Independiente Rivadavia decidió blindar a su futbolista más desequilibrante: el extremo colombiano Sebastián Villa . La dirigencia encabezada por Daniel Vila estableció una tasación de 12 millones de dólares , una cifra que redefine la posición del club mendocino en el mercado de pases.

Además, Independiente Rivadavia es dueño del 100% de la ficha, un dato crucial que permite proyectar una venta histórica si llega una oferta a la altura del valor fijado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1998821229252505988&partner=&hide_thread=false Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa en US$12M



El delantero tiene intenciones firmes de cambiar de club en 2026



El equipo campeón de Copa Argentina posee el 100% de los derechos económicos pic.twitter.com/jkFLy5GJ6L — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 10, 2025

Los números de Sebastián Villa en Mendoza

A pesar del freno que significó su causa judicial, Villa completó una campaña de impacto:

33 partidos disputados

6 goles

13 asistencias

Y el penal que eliminó a River Plate en la Copa Argentina y encendió al Parque entero.

Su peso ofensivo, experiencia y capacidad de desequilibrio lo convirtieron en el eje del ataque azul, despertando el interés de clubes nacionales e internacionales. Pero por ahora, ninguna oferta se acerca a lo que pide el club.

Una decisión que marca postura

La cifra de 12 millones no solo responde al rendimiento deportivo del colombiano: es una señal política y económica. Independiente Rivadavia ya no vende por necesidad, sino por convicción. No está dispuesto a desprenderse fácilmente de su estrella y, al mismo tiempo, busca consolidarse como un actor con peso propio en el fútbol argentino.

El futuro inmediato

Así, la Lepra afrontará la próxima temporada con su principal figura adentro del plantel. Si eventualmente llega una oferta seria, la operación podría convertirse en una de las ventas más importantes de la historia del club y en un paso acorde al crecimiento deportivo y estructural que mostró en estos últimos años.