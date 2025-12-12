Cuándo se juegan los clásicos en el Torneo Apertura 2026: fechas y partidos imperdibles

Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, se dio a conocer el calendario completo de los clásicos del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas en que se disputarán estos atrapantes partidos del fútbol argentino.

Sin título (2) Calendario completo de los clásicos del Torneo Apertura 2026 Torneo Apertura 2026: fechas de todos los clásicos del fútbol argentino Para el Torneo Apertura 2026, los 30 equipos fueron distribuidos en dos grupos, y cada fecha incluirá un interzonal, que podrá ser tanto un enfrentamiento entre clubes de distintas zonas como un clásico entre rivales históricos.

A continuación, el calendario completo de los clásicos:

River vs. Boca : fecha 14, domingo 19 de abril

: fecha 14, domingo 19 de abril Huracán vs. San Lorenzo : fecha 4, fin de semana del 8 de febrero

: fecha 4, fin de semana del 8 de febrero Gimnasia vs. Estudiantes : fecha 5, fin de semana del 15 de febrero

: fecha 5, fin de semana del 15 de febrero Newell's vs. Rosario Central : fecha 8, fin de semana del 1° de marzo

: fecha 8, fin de semana del 1° de marzo Belgrano vs. Talleres : fecha 11, fin de semana del 15 de marzo

: fecha 11, fin de semana del 15 de marzo Argentinos Juniors vs. Platense : fecha 12, fin de semana del 22 de marzo

: fecha 12, fin de semana del 22 de marzo Independiente vs. Racing : fecha 13, fin de semana del 5 de abril

: fecha 13, fin de semana del 5 de abril Lanús vs. Banfield : fecha 14, fin de semana del 12 de abril

: fecha 14, fin de semana del 12 de abril Independiente Rivadavia vs. Gimnasia: fecha 16, fin de semana del 26 de abril Los clubes que buscarán salir campeón el año próximo son: Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Barracas Central, Banfield, Belgrano (Córdoba), Boca Juniors, Central Córdoba (Santiago del Estero), Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes La Plata, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia La Plata, Gimnasia (Mendoza), Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto (Córdoba), Lanús, Newell's Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento (Junín), Talleres (Córdoba), Tigre, Unión (Santa Fe) y Vélez Sarsfield.

