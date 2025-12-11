11 de diciembre de 2025
Noche de impacto

Boxeo en Mendoza: Buonarrigo y "La Bala" Avilés prometen un duelo táctico y explosivo en el Hyatt

El evento de boxeo “Cuna de Campeones” tendrá 10 combates amateurs, peleas profesionales y la presencia de figuras de la escena provincial.

Combate de fondo con Bounarrigo y Áviles como protagonistas

Por Sitio Andino Deportes

La velada de boxeo internacional arrancará a las 19.00 horas de este viernes con la disputa de 10 combates amateurs. Luego asomarán los boxeadores profesionales, donde sobresale el pleito que protagonizarán el mendocino Abraham Buonarrigo y el peruano Jesús Avilés.

El boxeo mendocino está en la mira de todo el país gracias a una nueva edición de "Cuna de Campeones", el evento que busca impulsar a las figuras provinciales. La expectativa crece por el duelo estelar que protagonizará el local Abraham "El Turco" Buonarrigo (14-5-0-11Ko) contra el púgil internacional Jesús "La Bala" Avilés (9-9-0).

La conferencia de prensa estuvo presidida por el promotor Jorge Pandolfino, el Sub Secretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, Profesor Federico Chiapetta, la Directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercado de la Provincia de Mendoza Cristina Mengarelli, el gerente del Casino Dreams del Hotel Hyatt, Fabricio Alvacete y los boxeadores Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo, Verónica Núñez y Jesús Aviles.

Boxeo

La cartelera es montada por la promotora Pandolfino Box y cuenta con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes y Casino Dreams del Hotel Hyatt. Además, será televisada por la pantalla de Canal 7.

El combate de este viernes no será un enfrentamiento ordinario, sino un verdadero duelo de especialidades. Por un lado, la provincia respalda a Abraham "El Turco" Buonarrigo, quien llega con la medalla de bronce obtenida en boxeo en los Juegos Panamericanos 2023. Esta es una carta de presentación que destaca su técnica y disciplina en el ring.

Su rival es el peruano Jesús "La Bala" Avilés, un peleador profesional con un perfil mucho más agresivo, forjado en el circuito de MMA (Artes Marciales Mixtas). Conocido por su estilo explosivo y letal en el striking (golpes), Avilés es una amenaza constante que viene de ganar por KO técnico en enero de 2024. Este choque de trayectorias garantiza que la pelea será vibrante y táctica desde la campana inicial.

image

¿Datos destacados de la velada de boxeo?

  • La afición ya marca en el calendario el día y la hora de esta emocionante cita. El evento, denominado "Cuna de Campeones - Capítulo 5", se realizará en uno de los escenarios más elegantes y centrales de la provincia.
  • El enfrentamiento se desarrollará el viernes 12 de diciembre de 2025.
  • La velada dará inicio a partir de las 19:00 horas.
  • El lugar elegido para esta gran fiesta del boxeo es el Hotel Hyatt de Mendoza.

La China Briza Alfonzo y un duro combate de boxeo ante Verónica Núnez

Una de las figuras rutilantes de la cita pugilística es la actual campeona argentina superpluma (Federación Argentina de Box) Brisa Alfonzo, que vuelve tras una lesión y ya pensado en la defensa de su corona. La Chinita irá en el semifondo, a seis rounds, contra la entrerriana Verónica Isabel Núñez.

image

Previa candente en el boxeo de viernes

En los combates profesionales que abre el abanico de velada se medirán “La Bestia” Damián Castro ante Martín Garay, en una riña que promete y mucho, al igual que el que protagonizarán el sanrafaelino Joel Arena ante el bonaerense Rodrigo Roldán.

La cartelera amateur de boxeo

  • Categoría Mayores hasta 56 kilos: Eric Mansilla (Pablo Chacón) ante Kevin Carriso (Natali Zapata).
  • Categoría Mayores hasta 49 kilos: Raúl Cruz (Matías Lucero) ante Isaac Olmedo (Bajinay).
  • Categoría hasta 52 kilos: Joaquín Tobares (Daniel Brizuela) ante Thiago Avellaneda (Piñeira).
  • Categoría Juveniles hasta 69 kilos: Axel Barros (Jonathan Barros) ante Bruno Vargas (Pereira).
  • Categoría Mayores hasta 57 kilos: Gian Moorkerje (Daniel Brizuela) ante Jonathan Morán (Herrera).
  • Categoría Cadetes hasta 48 kilos: Jonás Gómez (Arévalo) ante Axel Pedrero (Pablo Chacón/Arando Andrada).
  • Categoría Mayores hasta 69 kilos: Ignacio Cortez (Herrera) ante Thiago Gaya (Osvaldo corro);
  • Categoría Mayores hasta 69 kilos: Lautaro Barrios (Daniel Brizuela) ante Jeremías Millán (Pablo Chacón).
  • Categoría Mayores hasta 69 kilos: Brian Tapia (Daniel Brizuela) ante Daniel Paladea (Leandro Coronel).

Venta de entradas para el Festival de Boxeo

  • Las entradas ya están disponibles en el gimnasio Pandolfino Box (San Miguel 543 - Las Heras) o también se podrán comprar directamente en taquilla el día del evento.

Fotos: @grullaphotodron

Prensa: Pandolfino Box

