Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V

Se viene una gran velada de boxeo mendocino y en Sitio Andino te contamos todos los detalles. No te lo pierdas.

Buonarrigo encabezará la velada de boxeo del 12 de diciembre organizada por Pandolfino Box.

El Cuna de Campeones V ya tiene todo definido para el 12 de diciembre en el Hotel Hyatt, donde los mendocinos Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo, Jonathan Joel Arena y Damián Castro ya conocen a sus rivales. La velada, organizada por Pandolfino Box, será la última gran cita del boxeo profesional mendocino en 2025.

Buonarrigo va por otra noche grande en el boxeo con un duelo internacional

El ex campeón sudamericano supermediano Abraham Gabriel Buonarrigo (14-5-0, 11 KO) protagonizará la pelea de fondo a 10 rounds ante el peruano zurdo Jesús “La Bala” Avilés (9-9-0, 2 KO).

El Turco de Guaymallén regresó al ring mendocino el 6 de septiembre, cuando noqueó en tres rounds al tunuyanino Leonel Hinojosa. Su retorno se dio tras un frustrado paso por Estados Unidos, donde no pudo combatir por cuestiones administrativas. Ahora, con su público cerca y en una velada de jerarquía, busca reencontrarse con su mejor versión.

Brisa “La Chinita” Alfonzo vuelve por todo en el semifondo

Tras superar una fascitis plantar que la dejó afuera de la Cuna de Campeones IV, la campeona argentina superpluma Brisa Alfonzo (7-1-2, 1 KO) enfrentará a la entrerriana Verónica Isabel Núñez (2-3-0, 0 KO) en una pelea a seis rounds.

Será un combate clave para su preparación rumbo a la primera defensa del título FAB, desafío que marcará su 2026. La alvearense llega motivada, con ritmo de trabajo recuperado y con la mira puesta en reafirmar su liderazgo en la categoría.

Arena y Castro completan una cartelera con poder mendocino

El sanrafaelino Jonathan Joel “El Forastero” Arena (16-17-1, 4 KO) vuelve al festival tras su triunfo de octubre ante el bonaerense César Alejandro Pérez. En esta oportunidad se medirá con el riocuartense Axel “El Salvaje” Alaniz (1-8-2, 0 KO) en un duelo que promete intensidad y experiencia sobre el ring.

Por su parte, el maipucino Juan Carlos Damián “La Bestia” Castro (2-0-1, 2 KO), del Club Villa Seca, continúa afianzándose como uno de los prospectos locales más potentes. Se enfrentará a cuatro rounds al sanjuanino Martín Simón Garay (1-3-0, 0 KO). Castro viene de un contundente nocaut ante Alejandro Cirica, ratificando su crecimiento y pegada.

