Llega el "Cuna de Campeones V": el boxeo mendocino cierra con una gran cita

El próximo viernes 12 de diciembre , el boxeo mendocino vivirá su última gran cita del año con la realización del Cuna de Campeones V , en el elegante escenario del Hotel Park Hyatt Mendoza . El evento, organizado por Pandolfino Box. Seguí leyendo la info de Sitio Andino y conocé los detalles de la movida.

El evento cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino. El mismo reunirá a las máximas figuras locales en una noche de alto impacto deportivo y glamour.

La promotora confirmó que el fondo principal estará protagonizado por el noqueador Abraham “El Turco” Buonarrigo , quien enfrentará al zurdo peruano Jesús Avilés a 10 rounds en categoría semipesado . El mendocino, ídolo local y figura internacional, buscará cerrar el 2025 con una victoria que lo mantenga entre los mejores del ranking continental.

Además, el campeón ligero Cono Sur de la AMB, Juan Carrasco , y su hermano Gumersindo Carrasco , también serán parte de la velada, junto con la campeona argentina superpluma Brisa Alfonzo , que volverá al ring tras una gran temporada.

La organización adelantó que el festival podría tener hasta tres títulos en juego, aunque los cruces definitivos se anunciarán en los próximos días. “Queremos cerrar el año con una velada que marque un antes y un después para el boxeo mendocino”, señalaron desde Pandolfino Box, promotora responsable del evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1988579525345886426&partner=&hide_thread=false Se viene el Cuna de Campeones V en el Park Hyatt Mendoza

El 12 de diciembre, el #boxeo mendocino cierra la temporada a lo grande con Buonarrigo, Juan y Gumer Carrasco, y Brisa Alfonzo sobre el ring.#BoxeoMendocino #CunaDeCampeones #Mendoza pic.twitter.com/NHYSPtpV20 — Sebastián Colucci (@MSColucci) November 12, 2025

El “Cuna de Campeones V”, un sello que impulsa al boxeo mendocino

Este quinto capítulo consolida el éxito de una saga que revitalizó el pugilismo cuyano. Desde su debut en abril en el mismo Hyatt, el ciclo “Cuna de Campeones” se convirtió en una referencia nacional, mostrando el talento local y profesionalizando la escena boxística de Mendoza.

Las ediciones anteriores —en el Auditorio Ángel Bustelo (junio), y en el Estadio Vicente Polimeni (agosto y octubre)— reunieron a miles de fanáticos y marcaron el regreso del público a las grandes veladas en la provincia.

El Cuna de Campeones V cerrará la temporada con una amplia cartelera amateur, que incluirá peleas preliminares desde las primeras horas de la noche, con jóvenes promesas que buscan abrirse paso en el profesionalismo.

Boxeo mendocino en expansión

Con figuras como Buonarrigo, Carrasco y Alfonzo, Mendoza reafirma su condición de cuna de talentos. La combinación entre la experiencia de los profesionales y la energía de los amateurs ha convertido a los eventos de Pandolfino Box en un punto de encuentro entre deporte, espectáculo y desarrollo local.