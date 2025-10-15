15 de octubre de 2025
Gran expectativa en el boxeo local por la disputa del "Cuna de Campeones IV" en el Polimeni

En Las Heras, el mendocino Juan Carrasco buscará el título AMB Cono Sur ante el boliviano Fernando Sánchez. Mirà los detalles de la velada de boxeo.

Se viene boxeo del bueno (Foto: Pandolfino Prensa).

 Por Martín Sebastián Colucci

La pasión del boxeo vuelve a sentirse en la provincia de Mendoza. Este viernes por la tarde en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras, se desarrollará la cuarta edición del tradicional festival “Cuna de Campeones”, con organización de Pandolfino Box, el patrocinio de la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Las Heras, y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.

El combate estelar tendrá como protagonista al mendocino Juan Carrasco, quien con una foja de 22 peleas, 20 triunfos (12 por KO) y solo 2 derrotas, buscará consagrarse campeón AMB Cono Sur de los ligeros. El púgil del barrio La Favorita enfrentará al boliviano Fernando Sánchez, con récord de 10 peleas, 9 victorias (3 por KO), 1 derrota y 1 empate.

Uno de los momentos más esperados será el regreso del mendocino Gumersindo “Pitbull” Carrasco, que volverá a los rings tras ocho años de inactividad. Con un récord de 23 triunfos (17 KO) y 5 derrotas, enfrentará al cordobés Maximiliano Ávila, en un choque a cuatro asaltos en la categoría superwelter.

Una cartelera de boxeo cargada de acción

La velada también ofrecerá otros duelos destacados:

  • Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO) vs. César Alejandro Pérez (6-32-7), en peso ligero.

  • Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO) vs. Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO), a cuatro asaltos en la categoría welter.

Además, la jornada incluirá varias peleas amateurs, un importante show y la presencia de celebridades invitadas, lo que promete una auténtica fiesta para los fanáticos del boxeo mendocino.

