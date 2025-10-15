Gran expectativa en el boxeo local por la disputa del "Cuna de Campeones IV" en el Polimeni

Se viene boxeo del bueno (Foto: Pandolfino Prensa).

Por Martín Sebastián Colucci







La pasión del boxeo vuelve a sentirse en la provincia de Mendoza. Este viernes por la tarde en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras, se desarrollará la cuarta edición del tradicional festival “Cuna de Campeones”, con organización de Pandolfino Box, el patrocinio de la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Las Heras, y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.

El combate estelar tendrá como protagonista al mendocino Juan Carrasco, quien con una foja de 22 peleas, 20 triunfos (12 por KO) y solo 2 derrotas, buscará consagrarse campeón AMB Cono Sur de los ligeros. El púgil del barrio La Favorita enfrentará al boliviano Fernando Sánchez, con récord de 10 peleas, 9 victorias (3 por KO), 1 derrota y 1 empate.

El regreso al boxeo de Brisa Alfonzo y del “Pitbull” Carrasco El semifondo contará con la presencia de Brisa Alfonzo, actual campeona argentina superpluma, que vuelve al escenario donde se coronó. La pupila de Julio Pablo Chacón se medirá con la entrerriana Verónica Ríos.

Uno de los momentos más esperados será el regreso del mendocino Gumersindo “Pitbull” Carrasco, que volverá a los rings tras ocho años de inactividad. Con un récord de 23 triunfos (17 KO) y 5 derrotas, enfrentará al cordobés Maximiliano Ávila, en un choque a cuatro asaltos en la categoría superwelter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1978476883793600900&partner=&hide_thread=false Este viernes el Polimeni de #LasHeras se viste de gala con el “Cuna de Campeones IV”: Juan Carrasco vs Fernando Sánchez por el título AMB Cono Sur. Además, regresa el Pitbull Carrasco y pelea la campeona Brisa Alfonzo ¡Noche a puro #boxeo mendocino! pic.twitter.com/Nwe6PxHqxW — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 15, 2025 Una cartelera de boxeo cargada de acción La velada también ofrecerá otros duelos destacados: Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO) vs. César Alejandro Pérez (6-32-7) , en peso ligero.

Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO) vs. Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO), a cuatro asaltos en la categoría welter. Además, la jornada incluirá varias peleas amateurs, un importante show y la presencia de celebridades invitadas, lo que promete una auténtica fiesta para los fanáticos del boxeo mendocino.