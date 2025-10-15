Gran expectativa en el boxeo local por la disputa del "Cuna de Campeones IV" en el Polimeni

La pasión delboxeo vuelve a sentirse en la provincia de Mendoza. Este viernes por la tarde en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras, se desarrollará la cuarta edición del tradicional festival “Cuna de Campeones”, con organización de Pandolfino Box, el patrocinio de la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Las Heras, y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.
El combate estelar tendrá como protagonista al mendocino Juan Carrasco, quien con una foja de 22 peleas, 20 triunfos (12 por KO) y solo 2 derrotas, buscará consagrarse campeón AMB Cono Sur de los ligeros. El púgil del barrio La Favorita enfrentará al boliviano Fernando Sánchez, con récord de 10 peleas, 9 victorias (3 por KO), 1 derrota y 1 empate.
Uno de los momentos más esperados será el regreso del mendocino Gumersindo “Pitbull” Carrasco, que volverá a los rings tras ocho años de inactividad. Con un récord de 23 triunfos (17 KO) y 5 derrotas, enfrentará al cordobés Maximiliano Ávila, en un choque a cuatro asaltos en la categoría superwelter.
