Hora y dónde ver la semi del Mundial Sub 20 entre Argentina y Colombia

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.

Argentina llega invicta y con un camino arrollador en el Mundial El equipo de Diego Placente llega a esta instancia con una campaña impecable: fue primero en el Grupo D tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. En los octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y en los cuartos superó 2-0 a México, sin recibir goles en contra en la fase eliminatoria.

Entre sus figuras se destacan Gianluca Prestianni, Alejo Sarco e Ian Subiabre, quienes buscarán volver a marcar la diferencia en un partido que puede darle al conjunto argentino la chance de jugar una nueva final mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978302309315629430&partner=&hide_thread=false #U20WC Todo listo para la semifinal Colombia pic.twitter.com/TAUiVGSeN7 — Selección Argentina (@Argentina) October 15, 2025 Colombia sorprendió y quiere dar el golpe en semifinales Por su parte, la Selección de Colombia que dirige César Torres tuvo un camino más ajustado pero muy meritorio. En el Grupo F terminó primera con cinco puntos, producto de un triunfo ante Arabia Saudita y empates frente a Noruega y Nigeria.

En los cruces directos mostró su mejor versión: goleó a Sudáfrica en octavos y eliminó a España (3-2) en cuartos de final, en un partidazo definido sobre la hora. Con figuras como Oscar Perea y Joel Canchimbo, los “cafeteros” buscarán revancha ante Argentina, que ya los venció en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20. Posibles formaciones Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.