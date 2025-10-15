Hora y dónde ver la semi del Mundial Sub 20 entre Argentina y Colombia

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se enfrenta hoy a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. El duelo será a las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión de Telefe y DSports, y la conducción arbitral del portugués Joao Pinheiro.
Argentina llega invicta y con un camino arrollador en el Mundial
Entre sus figuras se destacan Gianluca Prestianni, Alejo Sarco e Ian Subiabre, quienes buscarán volver a marcar la diferencia en un partido que puede darle al conjunto argentino la chance de jugar una nueva final mundialista.
Colombia sorprendió y quiere dar el golpe en semifinales
Por su parte, la Selección de Colombia que dirige César Torres tuvo un camino más ajustado pero muy meritorio. En el Grupo F terminó primera con cinco puntos, producto de un triunfo ante Arabia Saudita y empates frente a Noruega y Nigeria.
En los cruces directos mostró su mejor versión: goleó a Sudáfrica en octavos y eliminó a España (3-2) en cuartos de final, en un partidazo definido sobre la hora. Con figuras como Oscar Perea y Joel Canchimbo, los “cafeteros” buscarán revancha ante Argentina, que ya los venció en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20.
Posibles formaciones
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.