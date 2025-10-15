15 de octubre de 2025
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Hora y dónde ver la semi del Mundial Sub 20 entre Argentina y Colombia

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20. Repasá los detalles del duelo.

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.



Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se enfrenta hoy a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. El duelo será a las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión de Telefe y DSports, y la conducción arbitral del portugués Joao Pinheiro.

Entre sus figuras se destacan Gianluca Prestianni, Alejo Sarco e Ian Subiabre, quienes buscarán volver a marcar la diferencia en un partido que puede darle al conjunto argentino la chance de jugar una nueva final mundialista.

Colombia sorprendió y quiere dar el golpe en semifinales

Por su parte, la Selección de Colombia que dirige César Torres tuvo un camino más ajustado pero muy meritorio. En el Grupo F terminó primera con cinco puntos, producto de un triunfo ante Arabia Saudita y empates frente a Noruega y Nigeria.

En los cruces directos mostró su mejor versión: goleó a Sudáfrica en octavos y eliminó a España (3-2) en cuartos de final, en un partidazo definido sobre la hora. Con figuras como Oscar Perea y Joel Canchimbo, los “cafeteros” buscarán revancha ante Argentina, que ya los venció en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

