Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Nigeria este miércoles a las 16:30 en Santiago por el duro Mundial Sub 20. Mirá lo que se viene.

El Seleccionado quiere avanzar en el Mundial Sub 20.

Foto: Prensa Selección Argentina
Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 tendrá un duelo clave este miércoles desde las 16:30 ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto y con puntaje ideal, buscando revancha tras la eliminación sufrida ante los africanos en la misma instancia hace dos años.

La Selección de fútbol de Argentina quiere romper la mala racha

La Albiceleste completó una fase de grupos perfecta en el Grupo D: venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, quedando como una de las dos selecciones con puntaje ideal junto a Japón. Ahora, busca avanzar a cuartos de final, instancia a la que no accede desde 2011, y sacarse la espina de la caída 2-0 ante Nigeria en 2023.

La Selección de fútbol de Argentina buscará revancha ante Nigeria, que lo eliminó en el Mundial Sub 20 de 2023.
El partido se jugará en el histórico Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y tendrá como árbitro al italiano Maurizio Mariani. Podrá verse por DSports y Telefe, con una gran expectativa por el rendimiento de figuras como Álvaro Montoro y Alejo Sarco.

Nigeria llega como tercero pero con peligro para Argentina

El conjunto africano, dirigido por Aliyu Zubairu, se clasificó como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en el Grupo F, detrás de Colombia y Noruega. Pese a su posición, cuenta con futbolistas rápidos y potentes como Nasiru Salihu y Mahir Maigana, capaces de complicar a cualquier defensa.

Argentina no quiere confiarse: la última vez que ambos se cruzaron en octavos, en el Mundial Sub 20 de 2023, el resultado fue un sorpresivo 2-0 para Nigeria. Ahora, el equipo de Placente intentará imponer su juego ofensivo para romper el maleficio y mantener viva la ilusión de un nuevo título juvenil.

