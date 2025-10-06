6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
duro contrincante

Se definió el rival para la Selección en los octavos del Mundial Sub 20

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 ya tiene contrario en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Mirá de quién se trata.

La Selección de fútbol de Argentina buscará revancha ante Nigeria, que lo eliminó en el Mundial Sub 20 de 2023.

La Selección de fútbol de Argentina buscará revancha ante Nigeria, que lo eliminó en el Mundial Sub 20 de 2023.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial de Chile 2025: será Nigeria, que avanzó como uno de los mejores terceros tras empatar 1-1 con Colombia en la última fecha del Grupo F. El conjunto nacional buscará revancha después de la dura eliminación sufrida ante los africanos en 2023.

Nigeria empató con Colombia y se metió entre los mejores terceros

La definición del Grupo F fue vibrante. Colombia se adelantó a los seis minutos del segundo tiempo con un gol de Kener González, pero Nigeria no se rindió y consiguió la igualdad a los 41 minutos gracias a un penal ejecutado por el defensor Daniel Bayemi. Ese 1-1 fue suficiente para que los africanos se quedaran con un boleto a los octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

Lee además
Dylan Gorosito festejando el gol de Argentina ante Italia.
Tercer triunfo al hilo

Mundial Sub-20: la Selección Argentina superó a Italia y terminó primero en el grupo D
Sorpresa en la Selección Argentina: Thiago Almada queda fuera de los próximos amistosos
Fue desafectado

Sorpresa en la Selección Argentina: Thiago Almada queda fuera de los próximos amistosos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1975018771527217261&partner=&hide_thread=false

La Selección busca revancha tras la eliminación de 2023

El duelo frente a Nigeria tiene un condimento especial: la Albiceleste fue eliminada por este mismo rival en el Mundial Sub 20 de 2023, cayendo 2-0 en un partido que todavía duele en el recuerdo. Este miércoles, el equipo dirigido por Diego Placente tendrá la chance de cambiar la historia y seguir avanzando en su sueño mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/1975005704110166200&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Colombia terminó primera de su grupo con cinco puntos, superando a Noruega por diferencia de gol, y se medirá con Sudáfrica, que sorprendió al vencer a Estados Unidos y se quedó con el segundo puesto del Grupo E.

Temas
Seguí leyendo

La lista de Lionel Scaloni dejó a todos hablando: estos son los elegidos para los amistosos

La polémica camiseta suplente que usaría la Selección en el Mundial 2026 y ya genera rechazo

Mundial Sub 20: la Selección argentina goleó a Australia y Diego Placente dejó un fuerte mensaje

La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV

Mundial Sub 20: Argentina vs Australia en vivo: horario, TV y formaciones del duelo clave por la clasificación

La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

Diego Placente analizó el debut de la Selección Sub 20 tras vencer a Cuba y habló de lo que viene

Mundial Sub 20: la selección argentina, con Santino Andino, debutó con todo ante Cuba

LO QUE SE LEE AHORA
El “Canalla” se hizo fuerte de local y le ganó a River con un hombre menos en el segundo tiempo. video
Derrota millonaria

Rosario Central venció a River 2-1 en un partidazo ¿Qué significa este triunfo clave en el Clausura 2025?

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Por Cecilia Zabala
¿Por qué cuesta instalar el hábito de reciclaje en Mendoza?
La otra cara de los residuos

Reciclaje en casa: por qué es complejo adoptar el hábito y cómo trabajan los municipios

Por Celeste Funes
El tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad