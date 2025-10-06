Se definió el rival para la Selección en los octavos del Mundial Sub 20

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial de Chile 2025: será Nigeria, que avanzó como uno de los mejores terceros tras empatar 1-1 con Colombia en la última fecha del Grupo F. El conjunto nacional buscará revancha después de la dura eliminación sufrida ante los africanos en 2023.
Nigeria empató con Colombia y se metió entre los mejores terceros
La definición del Grupo F fue vibrante. Colombia se adelantó a los seis minutos del segundo tiempo con un gol de Kener González, pero Nigeria no se rindió y consiguió la igualdad a los 41 minutos gracias a un penal ejecutado por el defensor Daniel Bayemi. Ese 1-1 fue suficiente para que los africanos se quedaran con un boleto a los octavos como uno de los cuatro mejores terceros.
La Selección busca revancha tras la eliminación de 2023
El duelo frente a Nigeria tiene un condimento especial: la Albiceleste fue eliminada por este mismo rival en el Mundial Sub 20 de 2023, cayendo 2-0 en un partido que todavía duele en el recuerdo. Este miércoles, el equipo dirigido por Diego Placente tendrá la chance de cambiar la historia y seguir avanzando en su sueño mundialista.
Por su parte, Colombia terminó primera de su grupo con cinco puntos, superando a Noruega por diferencia de gol, y se medirá con Sudáfrica, que sorprendió al vencer a Estados Unidos y se quedó con el segundo puesto del Grupo E.