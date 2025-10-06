Se definió el rival para la Selección en los octavos del Mundial Sub 20

La Selección de fútbol de Argentina buscará revancha ante Nigeria, que lo eliminó en el Mundial Sub 20 de 2023.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial de Chile 2025: será Nigeria, que avanzó como uno de los mejores terceros tras empatar 1-1 con Colombia en la última fecha del Grupo F. El conjunto nacional buscará revancha después de la dura eliminación sufrida ante los africanos en 2023.

Nigeria empató con Colombia y se metió entre los mejores terceros La definición del Grupo F fue vibrante. Colombia se adelantó a los seis minutos del segundo tiempo con un gol de Kener González, pero Nigeria no se rindió y consiguió la igualdad a los 41 minutos gracias a un penal ejecutado por el defensor Daniel Bayemi. Ese 1-1 fue suficiente para que los africanos se quedaran con un boleto a los octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

Con este resultado, Nigeria se aseguró un lugar en la siguiente fase y será el próximo obstáculo para Argentina, que tuvo un paso sólido por la zona de grupos y ahora se prepara para un cruce de alto voltaje.

CONFIRMADOS LOS 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20.



Argentina vs. Nigeria, este miércoles a las 16:30.



Argentina vs. Nigeria, este miércoles a las 16:30. pic.twitter.com/5TXr3l1Qp7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2025 La Selección busca revancha tras la eliminación de 2023 El duelo frente a Nigeria tiene un condimento especial: la Albiceleste fue eliminada por este mismo rival en el Mundial Sub 20 de 2023, cayendo 2-0 en un partido que todavía duele en el recuerdo. Este miércoles, el equipo dirigido por Diego Placente tendrá la chance de cambiar la historia y seguir avanzando en su sueño mundialista.

NIGERIA SERÁ EL RIVAL DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20.



Las Águilas y la Albiceleste se verán las caras el próximo miércoles en la Copa del Mundo de Chile.



El ganador irá con Chile o México.



Las Águilas y la Albiceleste se verán las caras el próximo miércoles en la Copa del Mundo de Chile.



El ganador irá con Chile o México. pic.twitter.com/RYoDbDy9ux — El Gráfico (@elgraficoweb) October 6, 2025 Por su parte, Colombia terminó primera de su grupo con cinco puntos, superando a Noruega por diferencia de gol, y se medirá con Sudáfrica, que sorprendió al vencer a Estados Unidos y se quedó con el segundo puesto del Grupo E.