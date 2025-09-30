La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

La citación de Paredes por Lionel Scaloni golpea a Boca en el tramo decisivo del torneo.

La convocatoria de Lionel Scaloni a Leandro Paredes sacude a Boca Juniors en plena lucha por la Copa Libertadores 2026 . El mediocampista viajará con la Selección de fútbol de Argentina a la próxima fecha FIFA y podría perderse partidos determinantes del Torneo Clausura , dejando a Miguel Ángel Russo sin su jugador más influyente en el momento más caliente del campeonato.

El plan de Lionel Scaloni para la Selección argentina impacta directamente en Boca Juniors . Según el diario Olé , el entrenador ya le comunicó al club que Leandro Paredes será citado para la doble fecha FIFA de octubre: amistosos ante Venezuela (10/10 en Miami) y Puerto Rico (13/10 en Chicago).

La decisión golpea a un Boca que busca recuperar terreno para meterse en la Libertadores 2026 . Paredes, ex Roma y PSG, es hoy el mejor jugador del equipo, clave en la construcción de juego y en goles decisivos que sostienen al Xeneize en la pelea internacional. Su ausencia llega en el peor momento posible.

Actualmente, Boca ocupa el cuarto puesto de la tabla anual, que lo ubicaría en la Copa Sudamericana , pero la lucha por el ingreso a la Libertadores es feroz: River, Rosario Central, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y San Lorenzo están en la pelea y cualquier baja puede costar caro.

Qué partidos se perdería Paredes y cómo afecta la decisión de Lionel Scaloni

Con la convocatoria confirmada, Leandro Paredes se perdería el duelo ante Barracas Central, un rival directo por la clasificación internacional. Además, el desgaste físico por el viaje a Estados Unidos pondría en duda su presencia contra Belgrano, otro partido clave para la recta final de la fase regular.

La decisión de Scaloni prioriza la preparación de la Selección pero deja a Boca sin su motor en el mediocampo. En un tramo donde cada punto define quién jugará la próxima Copa Libertadores, la baja del capitán futbolístico del Xeneize puede complicar el plan de Miguel Ángel Russo y tensionar aún más la relación entre clubes y selecciones.