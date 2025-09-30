30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
se lo lleva

La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, convocará al volante Leandro Paredes y Boca perdería a su figura en partidos clave del Clausura. Mirá los detalles.

La citación de Paredes por Lionel Scaloni golpea a Boca en el tramo decisivo del torneo. &nbsp;

La citación de Paredes por Lionel Scaloni golpea a Boca en el tramo decisivo del torneo.

 

Por Sitio Andino Deportes

La convocatoria de Lionel Scaloni a Leandro Paredes sacude a Boca Juniors en plena lucha por la Copa Libertadores 2026. El mediocampista viajará con la Selección de fútbol de Argentina a la próxima fecha FIFA y podría perderse partidos determinantes del Torneo Clausura, dejando a Miguel Ángel Russo sin su jugador más influyente en el momento más caliente del campeonato.

Lionel Scaloni le quita a Boca a su figura en plena definición del Clausura

El plan de Lionel Scaloni para la Selección argentina impacta directamente en Boca Juniors. Según el diario Olé, el entrenador ya le comunicó al club que Leandro Paredes será citado para la doble fecha FIFA de octubre: amistosos ante Venezuela (10/10 en Miami) y Puerto Rico (13/10 en Chicago).

Lee además
La escuadra mendocina volvió a destacarse en el máximo torneo panamericano de Taekwondo ATA.  
destacado

Delegación mendocina brilló en la EXPO PANAM y se prepara para ser sede del Panamericano de Taekwondo
El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada.  
automovilismo

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fecha coronación 2025 y lanzamiento oficial con pilotos locales

La decisión golpea a un Boca que busca recuperar terreno para meterse en la Libertadores 2026. Paredes, ex Roma y PSG, es hoy el mejor jugador del equipo, clave en la construcción de juego y en goles decisivos que sostienen al Xeneize en la pelea internacional. Su ausencia llega en el peor momento posible.

Actualmente, Boca ocupa el cuarto puesto de la tabla anual, que lo ubicaría en la Copa Sudamericana, pero la lucha por el ingreso a la Libertadores es feroz: River, Rosario Central, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y San Lorenzo están en la pelea y cualquier baja puede costar caro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaleSanLorenzo1/status/1972857363133845935&partner=&hide_thread=false

Qué partidos se perdería Paredes y cómo afecta la decisión de Lionel Scaloni

Con la convocatoria confirmada, Leandro Paredes se perdería el duelo ante Barracas Central, un rival directo por la clasificación internacional. Además, el desgaste físico por el viaje a Estados Unidos pondría en duda su presencia contra Belgrano, otro partido clave para la recta final de la fase regular.

La decisión de Scaloni prioriza la preparación de la Selección pero deja a Boca sin su motor en el mediocampo. En un tramo donde cada punto define quién jugará la próxima Copa Libertadores, la baja del capitán futbolístico del Xeneize puede complicar el plan de Miguel Ángel Russo y tensionar aún más la relación entre clubes y selecciones.

Temas
Seguí leyendo

Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

Franco Colapinto y Alpine 2026: las tres exigencias que debe cumplir para seguir en la Fórmula 1

Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Violencia en el básquet amateur: un jugador golpeó y pisó la cabeza de su rival en plena cancha

Huracán Las Heras y Rivadavia, el básquet de Mendoza en la Liga Argentina: repasá sus proyectos sólidos

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca sus primeros puntos en la F1 en el GP de Singapur 2025: todo lo que tenés que saber

LO QUE SE LEE AHORA
El delantero argentino Julián Álvarez vuelve a ser protagonista en España por un posible pase histórico.  
seleccionados

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura