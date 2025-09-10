cita máxima

Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección antes del Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina dejó atrás las Eliminatorias Sudamericanas y se enfoca en lo que se viene. Repasá los rivales por venir.

La Selección de fútbol de Argentina defiende la Copa del Mundo.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina, flamante campeona de la Copa América 2024 y defensora del título obtenido en 2021, atraviesa un momento histórico de la mano de Lionel Scaloni.Tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en el primer puesto de la tabla, el combinado nacional inicia una nueva etapa en su preparación hacia la Copa del Mundo 2026.

Vale recalcar que la Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo vuelve a jugar la Selección de fútbol de Argentina

La Scaloneta regresará a la acción en octubre de 2025, cuando dispute dos partidos amistosos en Estados Unidos, ambos programados para horario nocturno en estadios emblemáticos.

  • Argentina vs Venezuela | Viernes 10 de octubre – 21:00 horas | Hard Rock Stadium, Miami

  • Argentina vs Puerto Rico | Lunes 13 de octubre – 21:00 horas | Soldier Field, Chicago

Estos encuentros marcan el primer paso del calendario posterior a las Eliminatorias y permitirán al cuerpo técnico probar variantes, afianzar el recambio generacional y mantener la competitividad del campeón del mundo.

La gira internacional de noviembre para Lionel Scaloni y lo suyos

Tras la doble fecha en Estados Unidos, el seleccionado nacional afrontará una gira por Asia y África entre el 10 y el 18 de noviembre de 2025.

  • Luanda, Angola

  • Kerala, India

Si bien los rivales aún no fueron confirmados, estos compromisos darán a la Selección la posibilidad de sumar rodaje en escenarios poco habituales y expandir su presencia internacional en continentes donde el fútbol argentino despierta enorme atracción.

Calendario confirmado de la Selección de fútbol de Argentina en 2025

Argentina vs Venezuela | 10/10 – 21:00 hs | Miami, Hard Rock Stadium

Argentina vs Puerto Rico | 13/10 – 21:00 hs | Chicago, Soldier Field

Gira por Angola e India | 10 al 18 de noviembre | Rivales a confirmar

