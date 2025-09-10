Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección antes del Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina defiende la Copa del Mundo.

La Selección de fútbol de Argentina , flamante campeona de la Copa América 2024 y defensora del título obtenido en 2021, atraviesa un momento histórico de la mano de Lionel Scaloni .Tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en el primer puesto de la tabla , el combinado nacional inicia una nueva etapa en su preparación hacia la Copa del Mundo 2026.

Vale recalcar que la Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

Concluida la clasificación, el foco está puesto en una serie de amistosos internacionales que marcarán la agenda del equipo en la próxima ventana FIFA . El equipo nacional perdió con Ecuador en el cierre de la Clasificatoria .

La Scaloneta regresará a la acción en octubre de 2025 , cuando dispute dos partidos amistosos en Estados Unidos , ambos programados para horario nocturno en estadios emblemáticos.

Argentina vs Venezuela | Viernes 10 de octubre – 21:00 horas | Hard Rock Stadium, Miami

Argentina vs Puerto Rico | Lunes 13 de octubre – 21:00 horas | Soldier Field, Chicago

Estos encuentros marcan el primer paso del calendario posterior a las Eliminatorias y permitirán al cuerpo técnico probar variantes, afianzar el recambio generacional y mantener la competitividad del campeón del mundo.

La gira internacional de noviembre para Lionel Scaloni y lo suyos

Tras la doble fecha en Estados Unidos, el seleccionado nacional afrontará una gira por Asia y África entre el 10 y el 18 de noviembre de 2025.

Luanda, Angola

Kerala, India

Si bien los rivales aún no fueron confirmados, estos compromisos darán a la Selección la posibilidad de sumar rodaje en escenarios poco habituales y expandir su presencia internacional en continentes donde el fútbol argentino despierta enorme atracción.

Calendario confirmado de la Selección de fútbol de Argentina en 2025

Gira por Angola e India | 10 al 18 de noviembre | Rivales a confirmar