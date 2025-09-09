La Selección cierra las Eliminatorias ante Ecuador: hora, formaciones y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina se quiere despedir ganando.

La Selección de fútbol de Argentina disputará este martes su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de fútbol, cuando visite a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada y el primer puesto confirmado hace ya varias fechas, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el desafío de jugar sin su capitán Lionel Messi, ausente en este cierre de torneo.

Scaloni mueve el tablero sin Lionel Messi El entrenador campeón del mundo aprovechará el duelo para probar variantes y dar rodaje a futbolistas que vienen pidiendo protagonismo. Tras vencer a Venezuela por 3 a 0, en la defensa, Leonardo Balerdi reemplazará a Cristian Romero, mientras que en el mediocampo la apuesta será por Alexis Mac Allister en lugar del juvenil Franco Mastantuono. En la zona de creación, Nicolás Paz ocupará el puesto de Thiago Almada y en la delantera Nicolás González suplirá a Messi, quien no viajó a Ecuador.

Scaloni, además, mantiene varias dudas que definen el once final: en el lateral derecho se debaten Nahuel Molina y Gonzalo Montiel; en la banda izquierda, la elección está entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. En el mediocampo, el dilema pasa por Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, mientras que en el ataque la decisión se inclina entre Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Chile vs. Uruguay — HoraDeportes (@HoraDeportesHD) September 9, 2025 Ecuador busca cerrar con fiesta La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, también tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo y llega al choque con 26 puntos, en el cuarto puesto de la tabla. Su último resultado fue un empate 0-0 como visitante frente a Paraguay, que le dio la tranquilidad de sellar la clasificación.

Para este encuentro, Beccacece planea cambios importantes. En el mediocampo se sumarán Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata, mientras que en la ofensiva la novedad será la presencia de Kevin Rodríguez en lugar del joven Kendry Páez. El técnico argentino aún mantiene incógnitas en la defensa y en la zona de creación, lo que le da al partido un condimento de expectativa adicional. Un choque de fútbol con aroma a clásico sudamericano El partido comenzará a las 20:00 horas en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de TyC Sports y Telefe. Aunque el resultado no alterará la tabla de posiciones, el duelo promete intensidad: Argentina quiere mantener su racha positiva y probar variantes sin Messi, mientras que Ecuador buscará cerrar las Eliminatorias con un triunfo ante el campeón del mundo.