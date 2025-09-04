El último baile de Messi con la Selección ante Venezuela: hora y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina enfrentará este jueves a Venezuela en el estadio Mas Monumental, en un duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, más allá del aspecto deportivo, toda la atención estará puesta en Lionel Messi.
El encuentro marcará su último partido oficial en Argentina, generando un clima de emoción y expectativa histórica en los hinchas.
El regreso de Tagliafico, lo último de Lionel Messi y más
En lo estrictamente futbolístico, Lionel Scaloni prepara un equipo con novedades. La primera es la vuelta de Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo, luego de cumplir con una suspensión por acumulación de amarillas. Su regreso en lugar de Facundo Medina aporta experiencia y seguridad en la defensa de la Selección argentina, que llega invicta y consolidada como líder.
La incógnita principal se concentra en la mitad de la cancha. El puesto de Enzo Fernández aún no tiene dueño confirmado y la decisión está entre dos jóvenes talentos. Por un lado, aparece Nicolás Paz, jugador del Como de Italia, que corre con ventaja. Por el otro, la promesa del Real Madrid, Franco Mastantuono, quien podría tener su gran oportunidad. La elección será clave para sostener el equilibrio en un mediocampo que ha sido fundamental en el dominio de la Albiceleste.
Venezuela y su sueño de clasificar al primer Mundial
Enfrente estará Venezuela, que llega al Monumental con un objetivo histórico: clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol. Actualmente se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, en zona de Repechaje. Sin embargo, para conseguir un pasaje directo deberá sumar seis puntos en esta doble fecha y esperar un tropiezo de Colombia, que ocupa el sexto puesto.
El desafío es mayúsculo: jugar ante la Selección argentina campeona del mundo, con Messi despidiéndose de su gente y con un Monumental repleto de hinchas que alentarán sin parar. Aun así, la Vinotinto mantiene intacta la ilusión de hacer historia y este partido será una prueba de fuego para medir sus aspiraciones.