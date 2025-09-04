llanto

Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas en su última función en Argentina por las Eliminatorias

La Selección de fútbol de Argentina, con el rosarino Lionel Messi, choca contra la Vinotinto por las Eliminatorias. Mirá lo sucedió en la previa.

Lionel Messi no aguantó la emoción.

Por Sitio Andino Deportes

El Estadio Monumental se viste de fiesta para despedir a su capitán eterno. En la entrada en calor del duelo por las Eliminatorias Sudamericanas de la Selección de fútbol de Argentina ante Venezuela, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas y se quebró en el centro de la cancha, en medio de una ovación ensordecedora.

emotivo

En vivo: definición sutil de Messi y la Selección vence a Venezuela por las Eliminatorias
El hincha argentino despide a Lionel Messi.
expectativa

Argentina, con Lionel Messi, choca contra Venezuela por las Eliminatorias: así se vive la previa
El rosarino vive su último baile con la Selección Argentina en territorio nacional. Cada gesto suyo es acompañado por aplausos, celulares encendidos y lágrimas compartidas por los fanáticos que entienden la magnitud del momento.

Más allá del resultado ante Venezuela, la noche ya queda en la historia. El llanto de Messi en la previa refleja la unión eterna entre el capitán y un pueblo que lo despide como lo que es: un ídolo irrepetible.

Así se vio a Lionel Messi

