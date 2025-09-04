Lionel Messi, emocionado, habló tras la victoria ante Venezuela: "Terminar así es lo que siempre soñé"

Lionel Messi fue protagonista.

Por Sitio Andino Deportes







Lionel Messi vivió una velada histórica en el Estadio Monumental. Con dos goles en el triunfo de la Selección de fútbol de Argentina por 3-0 ante Venezuela, el capitán cerró su ciclo jugando en el país con una fiesta que mezcló fútbol, emoción y despedida. El duelo fue por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al finalizar el encuentro, Messi habló con la prensa y no pudo ocultar sus sentimientos: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Muy feliz”, expresó conmovido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963780910802747671&partner=&hide_thread=false Messi, de la "ILUSIÓN" por le Mundial 2026 a la contundente afirmación sobre el partido con Venezuela: "ESTÁ CLARO QUE HOY FUE EL ÚLTIMO POR LOS PUNTOS ACÁ".



@gastonedul pic.twitter.com/X0UXbQEGWk — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025 Un cierre soñado en el Monumental y ¿Habrá otro Mundial? El astro argentino reconoció que su deseo siempre fue terminar de esta manera: “ Poder terminar acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”, remarcó el capitán albiceleste.

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de disputar la próxima Copa del Mundo, Messi fue claro: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963780232881525038&partner=&hide_thread=false Lionel Messi, sobre su retiro de la #SelecciónArgentina: "NO ES ALGO QUE ME GUSTE, QUE QUIERA Y QUE ESTÉ ESPERANDO. PERO VA PASANDO EL TIEMPO, YA SON MUCHOS AÑOS". pic.twitter.com/s2Eb05Ueff — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025 Un legado eterno La noche en el Monumental no sólo fue una despedida con goles y ovaciones, también significó un balance de gratitud. Con lágrimas y aplausos de más de 80 mil hinchas, Messi dejó en claro que su ciclo en Argentina está cerrado, pero su legado con la Selección ya es eterno.