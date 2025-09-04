la última función

Lionel Messi, emocionado, habló tras la victoria ante Venezuela: "Terminar así es lo que siempre soñé"

El capitán de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, se refirió a su último enfrentamiento por los puntos en el país. Repasá qué dijo.

Lionel Messi fue protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi vivió una velada histórica en el Estadio Monumental. Con dos goles en el triunfo de la Selección de fútbol de Argentina por 3-0 ante Venezuela, el capitán cerró su ciclo jugando en el país con una fiesta que mezcló fútbol, emoción y despedida. El duelo fue por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al finalizar el encuentro, Messi habló con la prensa y no pudo ocultar sus sentimientos: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Muy feliz”, expresó conmovido.

Lionel Messi fue una de las figuras de la noche.
Argentina 3-0 Venezuela: doblete de Messi en su despedida en el país por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Lionel Messi no aguantó la emoción.
Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas en su última función en Argentina por las Eliminatorias
Un cierre soñado en el Monumental y ¿Habrá otro Mundial?

El astro argentino reconoció que su deseo siempre fue terminar de esta manera: “ Poder terminar acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”, remarcó el capitán albiceleste.

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de disputar la próxima Copa del Mundo, Messi fue claro: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”.

Un legado eterno

La noche en el Monumental no sólo fue una despedida con goles y ovaciones, también significó un balance de gratitud. Con lágrimas y aplausos de más de 80 mil hinchas, Messi dejó en claro que su ciclo en Argentina está cerrado, pero su legado con la Selección ya es eterno.

