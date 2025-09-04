Lionel Messi, emocionado, habló tras la victoria ante Venezuela: "Terminar así es lo que siempre soñé"

Lionel Messi vivió una velada histórica en el Estadio Monumental. Con dos goles en el triunfo de la Selección de fútbol de Argentina por 3-0 ante Venezuela, el capitán cerró su ciclo jugando en el país con una fiesta que mezcló fútbol, emoción y despedida. El duelo fue por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Al finalizar el encuentro, Messi habló con la prensa y no pudo ocultar sus sentimientos: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Muy feliz”, expresó conmovido.
Consultado sobre su futuro y la posibilidad de disputar la próxima Copa del Mundo, Messi fue claro: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”.
La noche en el Monumental no sólo fue una despedida con goles y ovaciones, también significó un balance de gratitud. Con lágrimas y aplausos de más de 80 mil hinchas, Messi dejó en claro que su ciclo en Argentina está cerrado, pero su legado con la Selección ya es eterno.