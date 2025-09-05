Lionel Messi y Charly García juntos: cómo fue el emotivo saludo entre ambos que se hizo viral

Encuentro de leyendas

Lionel Messi y Charly García protagonizaron un emotivo encuentro tras el partido de la Selección. Mirá el momento histórico que se volvió viral en redes.

Por Sitio Andino MuchoShow

Sin dudas, la noche del jueves quedará en la memoria como un momento histórico: Leo Messi brilló y coronó con una victoria su último partido como capitán de la Selección Argentina en el país. A la salida del estadio, protagonizó un emotivo encuentro con Charly García que rápidamente se volvió viral.

A la salida del estadio, cuando todavía se respiraba la euforia por la victoria de la Selección, ocurrió una escena inesperada que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. Lionel Messi, al volante de su auto, se encontró cara a cara con Charly García, quien lo aguardaba para regalarle un saludo cargado de emoción.

Lejos de continuar su camino, el capitán argentino detuvo el vehículo y bajó la ventanilla. Entonces, el músico extendió su mano y, con su voz le dijo: Chau, Dios te bendiga.

Messi sonrió, le respondió con un gesto de gratitud y estrechó su mano con respeto, consciente de que no estaba frente a un fanático más, sino a otra leyenda argentina. Tras ese breve intercambio, el crack rosarino descendió para sacarse fotos junto a García, algunos compañeros de la Selección y hasta con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El instante, capturado por celulares y cámaras, no tardó en viralizarse en redes sociales. Si la noche ya había quedado grabada en la historia por la despedida de Messi como líder de la Selección en suelo argentino, este encuentro con Charly García terminó de darle un tinte épico e inolvidable.

