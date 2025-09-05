última fecha

Se confirmó si Lionel Messi estará ante Ecuador: lo cuidan o descansa

La Selección de fútbol de Argentina choca contra los ecuatorianos en el cierre de las Eliminatorias. Conocé si Lionel Messi dará el presente.

Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Por Sitio Andino Deportes

El jueves 4 de septiembre de 2025, Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas como local con la Selección de fútbol de Argentina. Tras la victoria ante Venezuela en el Monumental, el capitán no viajará a Quito para enfrentar a Ecuador.

La decisión, confirmada por Lionel Scaloni, apunta a darle descanso al astro rosarino tras su reciente lesión.

Lionel Messi fue protagonista.
Lionel Messi, emocionado, habló tras la victoria ante Venezuela: "Terminar así es lo que siempre soñé"

Lionel Messi no viaja a Ecuador: la decisión de Scaloni y el propio jugador

En conferencia de prensa, Scaloni reveló que Messi no será parte del partido ante Ecuador: “ No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar”. El entrenador remarcó que la prioridad es preservar al capitán tras lo vivido ante Venezuela.

El propio Messi coincidió en la decisión y explicó su situación física: “Hablé con Leo, y decidimos, o él mejor dicho decidió que descanse. Vengo de una lesión, si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y jugar otro partido”, señaló en zona mixta, dejando en claro que el cuidado fue pensado a futuro.

¿Fue el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias con Argentina?

La incógnita sobre el futuro inmediato de Messi en las Eliminatorias se instaló de inmediato. Todo apunta a que el encuentro frente a Venezuela en el Monumental pudo haber sido su última presentación con la camiseta albiceleste en este certamen. La emoción de la noche, sumada a sus palabras y a la decisión de Scaloni, aumentaron las sospechas.

Ahora, sin el capitán en Quito, la Selección argentina buscará cerrar un proceso histórico en estas Eliminatorias y llegar al Mundial 2026 con la ilusión de defender la corona conquistada en Qatar 2022. La ausencia de Messi deja un sabor especial: el final de una era podría haberse escrito en casa, ante su gente.

