Se confirmó si Lionel Messi estará ante Ecuador: lo cuidan o descansa

El jueves 4 de septiembre de 2025, Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas como local con la Selección de fútbol de Argentina . Tras la victoria ante Venezuela en el Monumental, el capitán no viajará a Quito para enfrentar a Ecuador.

Encuentro de leyendas Lionel Messi y Charly García juntos: cómo fue el emotivo saludo entre ambos que se hizo viral

En conferencia de prensa, Scaloni reveló que Messi no será parte del partido ante Ecuador : “ No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar ”. El entrenador remarcó que la prioridad es preservar al capitán tras lo vivido ante Venezuela.

El propio Messi coincidió en la decisión y explicó su situación física: “ Hablé con Leo, y decidimos, o él mejor dicho decidió que descanse. Vengo de una lesión, si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y jugar otro partido ”, señaló en zona mixta, dejando en claro que el cuidado fue pensado a futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963798848372904407&partner=&hide_thread=false “HABLÉ CON SCALONI... PREFERIMOS EVITAR QUE TENGA QUE VIAJAR Y JUGAR OTRO PARTIDO PARA DESCANSAR”



Messi confirmó que estará ausente el próximo martes en Ecuador donde la Selección Argentina enfrentará al Tri. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/NRXYn2mmQw — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

¿Fue el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias con Argentina?

La incógnita sobre el futuro inmediato de Messi en las Eliminatorias se instaló de inmediato. Todo apunta a que el encuentro frente a Venezuela en el Monumental pudo haber sido su última presentación con la camiseta albiceleste en este certamen. La emoción de la noche, sumada a sus palabras y a la decisión de Scaloni, aumentaron las sospechas.

Ahora, sin el capitán en Quito, la Selección argentina buscará cerrar un proceso histórico en estas Eliminatorias y llegar al Mundial 2026 con la ilusión de defender la corona conquistada en Qatar 2022. La ausencia de Messi deja un sabor especial: el final de una era podría haberse escrito en casa, ante su gente.