Lionel Messi y una racha para el olvido que intentará cortar ante Venezuela: de qué se trata

El argentino Lionel Messi afronta un duro desafío con el seleccionado nacional ante la Vinotinto por las Eliminatorias Sudamericanas. Mirá lo que se viene.

Por Sitio Andino Deportes

El astro argentino Lionel Messi atraviesa una de las sequías goleadoras más prolongadas de su carrera con la Selección. El último tanto del “10” fue el 15 de octubre de 2024, cuando anotó un triplete en el 6-0 frente a Bolivia en el estadio Monumental, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aquella noche mágica también incluyó dos asistencias que ratificaron su vigencia.

Desde entonces, pasaron 324 días sin goles con la Selección de fútbol de Argentina. La racha se explica en parte por sus ausencias: Messi jugó solo cuatro partidos oficiales desde entonces, ya que no estuvo presente por lesión en las victorias frente a Uruguay (1-0) y Brasil (4-1).

La cuarta sequía más larga de Lionel Messi en Argentina

Esta racha se ubica como la cuarta más extensa de su trayectoria con la Selección, aunque podría escalar al tercer lugar si no logra anotar ante la defensa de Venezuela.

En el ranking histórico, la más larga fue de 354 días, entre su gol a Serbia y Montenegro en el Mundial 2006 y un amistoso frente a Argelia en 2007. En segundo lugar aparece la sequía de 346 días, desde su grito ante Nigeria en Rusia 2018 hasta el amistoso contra Nicaragua en 2019. Y la tercera, de 325 días, se dio entre un amistoso con Uruguay en 2019 y las Eliminatorias frente a Ecuador en 2020.

Hoy, con 324 días, la actual sequía amenaza con meterse en el podio.

Un partido con sabor especial para Lionel Messi

El duelo frente a la Vinotinto no sólo representa la chance de cortar la sequía, sino que podría ser el último partido oficial de Messi en suelo argentino, lo que le da un condimento especial a la cita. La expectativa es máxima: el capitán de la Albiceleste quiere volver a gritar gol frente a su gente y sumar un nuevo capítulo a su legado con la Selección.

Las sequías más largas de Messi con Argentina

  • 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro → amistoso 2007 vs. Argelia

  • 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria → amistoso 2019 vs. Nicaragua

  • 325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay → Eliminatorias 2020 vs. Ecuador

  • 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia → presente

