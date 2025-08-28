Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres

Lionel Scaloni se prepara para el Mundial.

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definida la nómina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas . El jueves 4 de septiembre recibirá a Venezuela en el Monumental y el martes 9 visitará a Ecuador. Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez encabezan la lista de Lionel Scaloni .

El entrenador Lionel Scaloni anunció la lista de 29 jugadores que afrontarán los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador . En comparación con la prelista difundida la semana pasada, se confirmaron las bajas de Facundo Medina y Ángel Correa , mientras que se mantienen los jóvenes Claudio Echeverri , Alan Varela y José Manuel López .

Entre los citados aparecen los campeones del mundo como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul , junto a nuevas figuras que buscan ganarse un lugar definitivo en la Selección.

Ambos encuentros serán claves en el camino rumbo al Mundial 2026, donde la Albiceleste marcha en puestos de clasificación directa.

Nombres destacados en la convocatoria

Lionel Messi (Inter Miami) : será su último partido de Eliminatorias en condición de local, tal como lo confirmó el propio capitán.

Claudio “Diablito” Echeverri (Bayer Leverkusen) : el juvenil de 18 años vuelve a tener la confianza de Scaloni.

José Manuel López (Palmeiras) : delantero que se ganó su lugar tras un gran semestre en Brasil.

Alan Varela (Porto): mediocampista con cada vez más protagonismo.

La voz oficial de la Selección de fútbol de Argentina