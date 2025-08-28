uno por uno

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó los 29 jugadores para los duelos ante Venezuela y Ecuador. Mirá el detalle.

Lionel Scaloni se prepara para el Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definida la nómina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El jueves 4 de septiembre recibirá a Venezuela en el Monumental y el martes 9 visitará a Ecuador. Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez encabezan la lista de Lionel Scaloni.

La lista de convocados de la Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni anunció la lista de 29 jugadores que afrontarán los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. En comparación con la prelista difundida la semana pasada, se confirmaron las bajas de Facundo Medina y Ángel Correa, mientras que se mantienen los jóvenes Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López.

La Selección de fútbol de Argentina ya está clasificada al Mundial.
nombre por nombre

Cuáles son las sorpresas de la prelista de la Selección de cara a la doble fecha de las Eliminatorias
El PSG buscará defender la corona en la Champions League 2025/26.
llegó la hora

Champions League 2025/26: así quedó definido el campeonato

Entre los citados aparecen los campeones del mundo como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, junto a nuevas figuras que buscan ganarse un lugar definitivo en la Selección.

Los partidos que se vienen

  • Argentina vs Venezuela

    Estadio Monumental – Buenos Aires

    Jueves 4 de septiembre – 20:30 hs

  • Ecuador vs Argentina

    Quito

    Martes 9 de septiembre – 20:00 hs

Ambos encuentros serán claves en el camino rumbo al Mundial 2026, donde la Albiceleste marcha en puestos de clasificación directa.

Nombres destacados en la convocatoria

  • Lionel Messi (Inter Miami): será su último partido de Eliminatorias en condición de local, tal como lo confirmó el propio capitán.

  • Claudio “Diablito” Echeverri (Bayer Leverkusen): el juvenil de 18 años vuelve a tener la confianza de Scaloni.

  • José Manuel López (Palmeiras): delantero que se ganó su lugar tras un gran semestre en Brasil.

  • Alan Varela (Porto): mediocampista con cada vez más protagonismo.

La voz oficial de la Selección de fútbol de Argentina

