Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos 2025, donde el argentino Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad con Alpine, tras los flojos resultados que lo mantienen lejos de los primeros puestos. La cita será en el circuito de Zandvoort, con Max Verstappen como campeón defensor.
Franco Colapinto y el desafío con Alpine en Zandvoort
El pilarense no atraviesa su mejor temporada: en Hungría finalizó 18°, en una carrera marcada por la mala estrategia de Alpine y las fallas en las paradas en boxes. Pese a las críticas, Colapinto continúa sumando experiencia y tendrá una nueva chance de mostrar su talento frente a la exigente afición neerlandesa.