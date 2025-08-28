Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos 2025 , donde el argentino Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad con Alpine , tras los flojos resultados que lo mantienen lejos de los primeros puestos. La cita será en el circuito de Zandvoort , con Max Verstappen como campeón defensor.

El pilarense no atraviesa su mejor temporada : en Hungría finalizó 18° , en una carrera marcada por la mala estrategia de Alpine y las fallas en las paradas en boxes . Pese a las críticas, Colapinto continúa sumando experiencia y tendrá una nueva chance de mostrar su talento frente a la exigente afición neerlandesa.

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri lidera la tabla con McLaren, seguido de su compañero Lando Norris . El vigente campeón, Max Verstappen , se mantiene en el tercer lugar.

Franco COLAPINTO ya está presente en el paddock de Zandvoort para el Media Day #F1 #DutchGP #FrancoColapinto #MediaDay pic.twitter.com/sFpNUEtQTD

Práctica libre 1: 07:30 (12:30 en Países Bajos)

Práctica libre 2: 11:00 (16:00 en Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica libre 3: 06:30 (11:30 en Países Bajos)

Clasificación: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Dónde ver en vivo el GP de Países Bajos

En la Argentina, el Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en Disney+ y posiblemente en Fox Sports (aún sin confirmación oficial).

Además, la opción internacional de F1 TV ofrece transmisión completa con cámaras exclusivas y estadísticas en vivo, ideal para los fanáticos más detallistas.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025