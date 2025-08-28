automovilismo

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera

La competencia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto, hace su presentación en Países Bajos. Mirá los detalles del exigente GP.

Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1.&nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos 2025, donde el argentino Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad con Alpine, tras los flojos resultados que lo mantienen lejos de los primeros puestos. La cita será en el circuito de Zandvoort, con Max Verstappen como campeón defensor.

Franco Colapinto y el desafío con Alpine en Zandvoort

El pilarense no atraviesa su mejor temporada: en Hungría finalizó 18°, en una carrera marcada por la mala estrategia de Alpine y las fallas en las paradas en boxes. Pese a las críticas, Colapinto continúa sumando experiencia y tendrá una nueva chance de mostrar su talento frente a la exigente afición neerlandesa.

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri lidera la tabla con McLaren, seguido de su compañero Lando Norris. El vigente campeón, Max Verstappen, se mantiene en el tercer lugar.

  • Práctica libre 1: 07:30 (12:30 en Países Bajos)

  • Práctica libre 2: 11:00 (16:00 en Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

  • Práctica libre 3: 06:30 (11:30 en Países Bajos)

  • Clasificación: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Dónde ver en vivo el GP de Países Bajos

En la Argentina, el Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en Disney+ y posiblemente en Fox Sports (aún sin confirmación oficial).

Además, la opción internacional de F1 TV ofrece transmisión completa con cámaras exclusivas y estadísticas en vivo, ideal para los fanáticos más detallistas.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16 de marzo: Australia (Melbourne)

  • 23 de marzo: China (Shanghai)

  • 6 de abril: Japón (Suzuka)

  • 13 de abril: Bahrein (Sakhir)

  • 20 de abril: Arabia Saudita (Yeda)

  • 4 de mayo: Miami

  • 18 de mayo: Ímola (Italia)

  • 25 de mayo: Mónaco

  • 1 de junio: España (Barcelona)

  • 15 de junio: Canadá (Montreal)

  • 29 de junio: Austria (Spielberg)

  • 6 de julio: Reino Unido (Silverstone)

  • 27 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)

  • 3 de agosto: Hungría (Budapest)

  • 31 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)

  • 7 de septiembre: Italia (Monza)

  • 21 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)

  • 5 de octubre: Singapur

  • 19 de octubre: Estados Unidos (Austin)

  • 26 de octubre: México

  • 9 de noviembre: Brasil (San Pablo)

  • 22 de noviembre: Las Vegas

  • 30 de noviembre: Qatar (Lusail)

  • 7 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

