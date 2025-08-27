incertidumbre

Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, vive horas difíciles en la competencia. Entrá a la nota y repasá qué será de su futuro.

El argentino Franco Colapinto debutó este año en Alpine en reemplazo de Jack Doohan, pero su continuidad para 2026 es una incógnita.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 vivirá una temporada 2026 cargada de cambios, con el ingreso de Cadillac como nueva escudería y el regreso de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas. Pero la gran incógnita pasa por el futuro de Franco Colapinto, que todavía no tiene asegurado su asiento en Alpine.

Varios equipos ya confirmaron a sus pilotos para la nueva era:

  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

  • Haas: Ollie Bearman y Esteban Ocon.

  • Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz.

  • Audi (ex Sauber): Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto debutó este año en Alpine en reemplazo de Jack Doohan, pero su continuidad para 2026 es una incógnita. Una combinación de errores propios y fallas del equipo francés impidieron que muestre todo su potencial, aunque sus resultados fueron parejos con Pierre Gasly, su compañero.

El joven piloto cuenta con el apoyo clave de Flavio Briatore, asesor de Alpine, lo que podría ser decisivo para mantener su lugar en la grilla. Sin embargo, con seis butacas todavía sin definir para 2026, el mercado de pilotos promete semanas agitadas y el nombre de Colapinto está en el centro de las especulaciones.

Por lo pronto, la temporada actual entra en su tramo decisivo con el Gran Premio de Países Bajos, donde Franco Colapinto buscará actuaciones convincentes para asegurar su futuro en la Fórmula 1.

Un año de Franco Colapinto en la F1

