mirá vos

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, volvió a quedar en el centro de la escena por una particular situación. Repasá lo sucedido.

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto atraviesa un momento complejo en la Fórmula 1, según destacó el sitio oficial de la categoría. Durante el receso estival, Alpine analiza cómo potenciar al piloto de 21 años, que aún no logró igualar el rendimiento que exhibió en Williams en 2024, pero que tiene margen para mejorar.

El informe de la F1: Franco Colapinto aún no alcanza su nivel en Alpine

En un artículo de Alasdair Hooper, el sitio oficial de la Fórmula 1 resaltó que la llegada de Steve Nielsen como director general de Alpine, desde septiembre, será clave para consolidar el liderazgo del equipo de cara a 2026, cuando se sumen los motores Mercedes y un nuevo reglamento técnico.

Lee además
Franco Colapinto no descansa.
entrenamiento

Franco Colapinto se enfrentó a un infierno europeo: mirá por lo que tuvo que pasar el argentino
La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

Sin embargo, el análisis advierte que el presente del argentino preocupa: “Deben centrarse en ayudar a Colapinto a superar una etapa difícil en su carrera en la F1. El argentino demostró su capacidad la temporada pasada con Williams, pero aún no ha alcanzado ese nivel con Alpine”.

El reporte agrega que, si Colapinto logra estar a pleno junto a Pierre Gasly, Alpine tendrá perspectivas más prometedoras y podría escalar en la clasificación.

Un 2025 con altibajos y la esperanza de la segunda mitad del año para Franco Colapinto

En otro artículo, el comentarista Alex Jacques remarcó que el argentino sufrió un contexto adverso: “El descenso de Jack Doohan significó una segunda temporada incompleta para Colapinto, sin pruebas de pretemporada con el nuevo coche antes de debutar”.

Además, el pilarense debió adaptarse a un ingeniero de carrera nuevo, Stuart Barlow, lo que dificultó su integración, tal como le sucedió a Gasly en Red Bull en 2019 y a Liam Lawson en 2025.

De todas formas, el optimismo aparece en el calendario: Colapinto correrá ahora en circuitos que ya conoció en 2024, lo que podría darle ventaja para mejorar en clasificación y sumar puntos. “Si aprovecha esa experiencia, puede remontar una temporada difícil y cerrar con resultados positivos”, concluye el informe.

Temas
Seguí leyendo

La Fórmula 1 o el Mundial de Resistencia: la noticia de Franco Colapinto que rompió los esquemas

Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la F1 y comparte lugar con Fangio

El duro análisis de Flavio Briatore que salpica directamente sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

Matías Rossi ganó en General Roca e hizo historia en el TC2000 ¿Por qué motivo?

A Marc Márquez no lo frena ni el viento en el MotoGP ¿Cómo quedó en la tabla tras ganar en Austria?

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza.
Dato alarmante

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Te Puede Interesar

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó. 
Sector pymes

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó

Por Sitio Andino Economía
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Vamos mendoza

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

Por Martín Sebastián Colucci
José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez