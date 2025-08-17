El Tomba choca contra River en el Monumental: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visita este domingo 17 de agosto, desde las 18:30 , a River Plate en el Estadio Más Monumental , por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 . El partido será transmitido por TNT Sports y estará arbitrado por Sebastián Zunino .

El Tomba quiere recuperarse tras la derrota 2-1 ante Gimnasia y sumar puntos para encaminar su campaña en el Clausura , mientras mantiene la mente puesta en la Copa Sudamericana , donde es uno de los protagonistas del certamen.

El equipo mendocino todavía no ha conseguido ganar como visitante en el Clausura y apenas ha sumado un punto fuera de casa . Encadenar un buen resultado ante el Millonario sería un impulso clave para sus aspiraciones en el torneo y para mantener el envión internacional.

El conjunto local viene de un empate 0-0 ante Independiente. En lo que va del Clausura, suma dos victorias y un empate, con apenas un gol convertido y siete recibidos.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Godoy Cruz ganó en tres oportunidades, River en una, y empataron una vez. La última vez que se cruzaron, el 12 de febrero en la Primera Fase del Apertura 2025, terminaron 0-0.

Lo que viene para el Tomba

Después del duelo en Núñez, Godoy Cruz recibirá a Vélez Sarsfield el lunes 25 de agosto a las 17:00, en el estadio Feliciano Gambarte, por la sexta fecha del Clausura.

La síntesis del Tomba

Los resultados del fútbol de AFA

Las posiciones del fútbol de AFA