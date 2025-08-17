el expreso de visita

El Tomba choca contra River en el Monumental: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Millonario por una nueva fecha del fútbol de AFA. Mirá los detalles del duelo.

Godoy Cruz busca imponer su fútbol.

Godoy Cruz busca imponer su fútbol.

Lee además
Tras la derrota del Tomba, hubo serios incidentes entre los hinchas mendocinos y la policía de Brasil. 
Violencia en el fútbol

Godoy Cruz emitió un duro comunicado tras los incidentes de sus hinchas en Brasil
Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz
Hubo detenciones

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Así llegan el Tomba y River

El equipo mendocino todavía no ha conseguido ganar como visitante en el Clausura y apenas ha sumado un punto fuera de casa. Encadenar un buen resultado ante el Millonario sería un impulso clave para sus aspiraciones en el torneo y para mantener el envión internacional.

El conjunto local viene de un empate 0-0 ante Independiente. En lo que va del Clausura, suma dos victorias y un empate, con apenas un gol convertido y siete recibidos.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Godoy Cruz ganó en tres oportunidades, River en una, y empataron una vez. La última vez que se cruzaron, el 12 de febrero en la Primera Fase del Apertura 2025, terminaron 0-0.

Lo que viene para el Tomba

Después del duelo en Núñez, Godoy Cruz recibirá a Vélez Sarsfield el lunes 25 de agosto a las 17:00, en el estadio Feliciano Gambarte, por la sexta fecha del Clausura.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados del fútbol de AFA

Embed

Las posiciones del fútbol de AFA

Embed

Temas
Seguí leyendo

Del dominio a la derrota: el Tomba cayó sobre el final ante el Mineiro por la Sudamericana

Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: todo lo que hay que saber

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Estos son los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Esteban Solari se fue de Godoy Cruz a días del cruce por Copa: quién suena para reemplazarlo

En una actuación gris, Godoy Cruz perdió con Gimnasia y alargó su racha sin triunfos

Por qué es una fecha clave para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.
Vamos mendoza

Por qué es una fecha clave para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro