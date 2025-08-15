Godoy Cruz emitió un duro comunicado tras los incidentes de sus hinchas en Brasil

Tras la derrota del Tomba, hubo serios incidentes entre los hinchas mendocinos y la policía de Brasil.

Ante la conmoción que generaron los videos y relatos de los hinchas en las redes sociales, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba publicó un comunicado oficial para fijar su postura sobre los lamentables hechos.

hincha godoy cruz incidentes Los hinchas de Godoy Cruz fueron agredidos en Brasil por la policía. Godoy Cruz emitió un duro comunicado "El Club Godoy Cruz reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia", comienza el texto difundido por la institución en su cuenta de X. A lo largo del comunicado, el "Tomba" se solidariza con los afectados y pide que el fútbol se viva de otra manera.

Embed COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/dMHOkhJkUN — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 15, 2025 Entre los principales puntos, el comunicado destaca: Solidaridad y contención: el club expresó su solidaridad "con todas las personas afectadas por los recientes incidentes" y aseguró haber puesto "a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario".

La esencia del club: el escrito hace una fuerte reflexión sobre el rol del hincha y la institución, manifestando que "nuestro lugar está en el aliento, la alegría y el orgullo de vestir nuestros colores". Además, llama a que el estadio sea "un ejemplo de respeto".

Unión y celebración: finalmente, la directiva del Tomba reafirmó su compromiso para "trabajar para que el fútbol sea siempre un motivo de unión y celebración, dentro y fuera de la cancha".

hincha godoy cruz detenido El mensaje del club busca poner paños fríos a una situación que empañó la participación del equipo en la Copa Sudamericana, y reorientar el foco hacia los valores de la institución y el deporte.